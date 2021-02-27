На раскопках в Помпеях обнаружили повозку для торжеств I века

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27.02.2021, 22:56, Новости дня
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Уникальная повозка, украшенная декором на эротическую тему, была обнаружена при раскопках в погибшем во время извержения вулкана Везувия древнеримском городе Помпеи. Транспортное средство полностью сохранилось с I века н.э.

Четырехколесная повозка украшена декоративными элементами на эротическую тему, сохранились следы поводьев, подушек и даже отпечаток колоса пшеницы. Исследователи предполагают, что она могла использоваться в древнеримском городе во время религиозных процессий, посвященных Церере, богине плодородия, или Венере, богине любви и красоты, либо служила свадебной повозкой аристократической богатой семьи, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Отмечается, что такой богато украшенный экземпляр ученые обнаружили впервые. Находка была сделана на месте археологических изысканий за древним ограждением Помпеи. Они были начаты в 2017 году в рамках кампании по пресечению незаконных раскопок и контрабанды артефактов из Помпеи.

Ранее ученые обнаружили в Помпеях уличный киоск, в котором продавали еду – как сырую, так и готовые блюда.



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