 

Водитель такси сбил пешехода с коляской в Москве

27.02.2021, 22:56, Новости дня
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Водитель такси в Москве наехал возле пешеходного перехода на мужчину с коляской, в которой находился полугодовалый ребенок, сообщил столичный дептранс.

«На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев. Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи», –  говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся. Под колеса автомобиля попала женщина с коляской в Казани, когда перебегала магистраль в неположенном месте.



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