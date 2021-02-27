 

Мнение: Где найти Пригожина

27.02.2021, 22:46, Разное
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ФБР объявило награду за информацию о местонахождении Пригожина, обещая 250 000 долларов за предоставленные сведения, которые помогут его поимке.
Компания Пригожина отправила в ФБР адрес проживания Пригожина, где тот сейчас физически находится, после чего потребовала выплаты вознаграждения.
«Пресс-служба компании “Конкорд” готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения»
Полагаю, Пригожин вряд ли сможет отжать у ФБР 250 000 долларов, но все равно получилось забавно.

Источник: Colonel Cassad



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