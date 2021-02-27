 

Шмыгаль рассказал, когда начнут выплачивать доплаты к пенсиям людям старше 75 лет

27.02.2021, 22:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет будут установлены с октября. Об этом 27 февраля он сообщил на своей странице в Facebook.

“С октября этого года впервые в истории будут установлены постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет”, – заявил Шмыгаль.

Он также напомнил, что с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий. По его словам, увеличение выплат составит 11%, или в среднем 300 грн. Повышение пенсий коснется более чем 8 млн пенсионеров.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/275711690662708

В постановлении Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2020 года сообщалось, что с 1 июля 2021 года будут установлены выплаты ежемесячной компенсации в размере до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине.

17 февраля Кабинет Министров Украины на заседании утвердил бюджет Пенсионного фонда, в котором, в частности, предусмотрел рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексацией. Расходы фонда ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц.

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Высылка Россией европейских дипломатов — не «кратковременный промах», а стратегический расчёт

13.01 / “Мама будет ругать за такие фото”, “Ох, и горячая штучка, та Леся”. Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье

05.01 / Ученые нашли необычный источник питания для мобильной электроники

02.08 / Минздрав призвал людей с хроническими заболеваниями отказаться от путешествий

11.08 / Семья Суркисов подала в суд из-за публикаций о выводе средств из “ПриватБанка”

24.08 / «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

17.01 / У берегов Турции затонул сухогруз, есть погибшие. В МИД Украины заявили, что на судне было 10 украинцев

26.02 / Баканов: Стерненко при моей каденции никогда не был агентом СБУ

29.06 / Йоуханнессон переизбран президентом Исландии, он набрал более 92% голосов

12.11 / Зеленский напомнил США об общем военном прошлом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска