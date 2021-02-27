Шмыгаль рассказал, когда начнут выплачивать доплаты к пенсиям людям старше 75 лет
27.02.2021, 22:44,
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет будут установлены с октября. Об этом 27 февраля он сообщил на своей странице в Facebook.
“С октября этого года впервые в истории будут установлены постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет”, – заявил Шмыгаль.
Он также напомнил, что с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий. По его словам, увеличение выплат составит 11%, или в среднем 300 грн. Повышение пенсий коснется более чем 8 млн пенсионеров.
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/275711690662708
В постановлении Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2020 года сообщалось, что с 1 июля 2021 года будут установлены выплаты ежемесячной компенсации в размере до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине.
17 февраля Кабинет Министров Украины на заседании утвердил бюджет Пенсионного фонда, в котором, в частности, предусмотрел рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексацией. Расходы фонда ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.
В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц.
По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.
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