Горбачев считает, что США и России следует “не бычиться”, а встречаться и обсуждать ядерную безопасность

27.02.2021, 22:44, Новости дня

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Чтобы не допустить ядерной войны, президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден должны сесть за стол переговоров. Такое мнение бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил российскому “Интерфаксу” в интервью, которое было опубликовано 27 февраля.

Он считает, что России и США следует “не бычиться друг на друга”, а встречаться и договариваться о разоружении и укреплении безопасности.

Горбачев отметил, что главную задачу – избежать ядерной войны – в одиночку решить невозможно.

Экс-президент СССР вспомнил, как на этой должности он во время сложных отношений между странами написал письмо на тот момент президенту США Рональду Рейгану и предложил встретиться, объяснив, что это необходимо в связи с тем, что переговоры по ядерной безопасности “захлебываются”.

Рейган через два дня ответил согласием, подчеркнул Горбачев.

В начале февраля Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В МИД РФ отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января.

Отношения между США и РФ значительно осложнились после начала российской агрессии против Украины.

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