 

“Укрзалізниця” приостановит продажу билетов на поезда в Ивано-Франковск

27.02.2021, 22:44, Новости дня
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До 8 марта пассажиры с билетами в или из Ивано-Франковска смогут ехать по графику включительно, а с 9 марта “Укрзалізниця” приостановит продажу билетов на поезда в этом направлении до конца действия усиленного карантина. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба “Укрзалізниці”.

“Согласно постановлению 154 Кабинета Министров Украины от 24 февраля, “Укрзалізниця” с 9 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе”, – говоритися в сообщении.

До 8 марта поезда в этот регион или из него будут курсировать согласно графику, добавили в компании.

Начиная с 4 февраля в Ивано-Франковской области стабильно самое большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом среди всех регионов страны. За последние сутки это, по данным РНБО, 892 новых случаев.

Минздрав определил Ивано-Франковскую область в “красную” зону по уровню эпидопасности. Ограничения этой зоны начали действовать с 26 февраля.

21 февраля в области установили 16 карантинных блокпостов, с 24 февраля там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили у 1,3 млн человек, 25 893 пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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