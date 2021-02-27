Сотрудник ППС пострадал в перестрелке в Махачкале

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27.02.2021, 22:34, Новости дня
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В Махачкале произошло нападение на сотрудников ППС, один из них пострадал в перестрелке, сообщила глава отдела информации и общественных связей по МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Сотрудники ППС подошли к двум мужчинам у ресторана в Махачкале, чтобы проверить документы. Один из мужчин достал оружие и выстрелил в правоохранителя, тот открыл ответный огонь и ранил нападавшего. Нападавший госпитализирован. Как сообщили в МВД, «сотрудник ППС был ранен в плечо». Мужчина, который сопровождал нападавшего попытался сбежать, но был задержан, передает РЕН ТВ. Как пишет «Комсомольская правда», в полицейского стреляли из травматического оружия.

В конце ноября в Дагестане мужчина, которого полицейские прибыли задерживать по подозрению в убийстве, подорвался на гранате.



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