Задержаны подозреваемые в нападении на трубача группы «Машина времени»

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27.02.2021, 22:34, Новости дня
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В Москве по подозрению в нападении на трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского задержаны трое подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу Москвы и ОМВД по району Хамовники. Открыто уголовное дело по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», передает ТАСС.

Напомним, на Дитковского напали после того, как он ответил отказом на просьбу дать денег. Музыкант рассказал, что после драки у него сломана лицевая кость, он готовится к операции. Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года еще и является директором коллектива. Кроме того, он является участником музыкальной группы «Машина времени».



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