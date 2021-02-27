Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Каспийске

27.02.2021, 22:34, Новости дня

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На первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в Каспийске произошла массовая драка, сообщил источник в минспорта Дагестана.

На церемонии открытия во Дворце спорта имени Али Алиева были директор Федерации дзюдо РФ Кирилл Денисов и титулованные спортсмены. Источник РИА «Новости» рассказал, что «весь день были хорошие схватки, но что-то не поделили спортсмены». По словам источника, «подавали заявку на проведение чемпионата РФ в Дагестане». Он отметил, что «после этого инцидента отменилось все». «Ну, что можно сказать? Молодежь нужно учить не только проходам в ноги, но и уважению к спортсменам», – заявили в ведомстве. В драке участвовали как спортсмены, так и зрители соревнований.

Напомним, подобные инциденты происходили и раньше. В 2019 году участники и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии подрались во время соревнований во дворце спорта. Перед этим было опубликовано видео массовой драки на чемпионате РФ по ММА.