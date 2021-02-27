Мнение: Сельхозэкспорт, Россия в топ-5 по свинине и дешёвый Спутник-V

27.02.2021, 22:22, Разное

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1. Аграрный экспорт России в 2020 году составил почти 30 миллиардов долларов – около 9% от всего экспорта РФ. Мы уже привыкли к тому, что Россия вот уже несколько лет является мировым лидером по экспорту пшеницы. Однако немногие знают, что мы вывозим за рубеж много рыбы, и что мы готовимся войти в число мировых лидеров по мясу:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-rossiia-zarabatyvaet-ot-eksporta-selhozprodukcii-602d34acbc490b6725886ab9

Кроме того, мы продаём много подсолнечного масла, спросом пользуются российский шоколад, сахар и кондитерские изделия.

Как видно на заглавной таблице, почти все основные статьи сельхозэкспорта растут. Наши экспортёры на фоне резкого роста глобальных цен столь рьяно вывозят еду за рубеж, что приходится сдерживать цены внутри страны.

Дальнейшие перспективы самые радужные. Население мира растёт, а землю больше не производят. Серьёзные запасы площадей есть только у России. Также у нас есть сырьё для удобрений, деньги для инвестиций и роботы для управления комбайнами.

С опозданием примерно на 100 лет российское сельское хозяйство вступило в золотой век.

2. Россия стала одной из великих свиных держав:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiia-podvinula-braziliiu-v-top5-chego-by-vy-dumali-v-proizvodstve-miasa-6026e13a0454f6146a74e569

В 2020 году Россия вошла в топ-5 мировых производителей свинины, подвинув Бразилию. Россия произвела 4,276 миллиона тонн мяса, тогда как Бразилия 4,251 миллиона тонн. Нас опережают Китай с громадным отрывом от всех, а также США, Германия и Польша. (сообщает «Прайм» со ссылкой на данные аналитиков Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка)

Как вам такой контраст? От полного уничтожения отрасли до попадания в мировую пятерку. Причем, надо понимать, что эта отрасль в России создана практически с нуля. От советских ферм на сегодня остались только сараи во дворах жителей, построенные из добытого на развалинах кирпича.

3. Отличные новости. Вдобавок к другим своим достоинствам (безопасности, эффективности, лёгкости в хранении и транспортировке) вакцина Спутник-V теперь ещё и вдвое дешевле:

https://lenta.ru/news/2021/02/25/sput/

Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в два раза — с 1942 до 866,81 рубля за два компонента, без учета налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, передает ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что цена остается общей для всех производственных площадок. Снизить ее стало возможным благодаря отработке и оптимизации промышленного производства, а также увеличению объемов.

Накануне сообщалось, что Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V». До этого в Мексике начали вакцинацию пожилого населения российским препаратом.

Месяц назад Мантуров утверждал, что в первые три месяца 2021 года удастся произвести порядка 33 миллионов доз вакцины. На тот момент было выпущено 6,5 миллиона доз.