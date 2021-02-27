 

Мнение: День Сил Специальных Операций

27.02.2021, 21:58, Разное
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Ролик "Звезды" посвященный отмечаемому сегодня Дню Сил Специальных Операций.
Обратите внимание на 0-48 на кадры боевого применения дрона-камикадзе по машине боевиков.

Праздник отмечается с 2015-го года и привязан к операции по занятию правительственного квартала в центре Симферополя, когда утром 27 февраля 2014-го года весь мир узнал, что "неизвестные люди" заняли парламент и Совет Министров АРК Крым, что обеспечило условия для проведения референдума по возвращению Крыма и Севастополя в Россию.

С военной точки зрения все было сделано блестяще. Ныне, это уже классика специальных операций.

Всех причастных с праздником!

Источник: Colonel Cassad



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