Винник: В три года я проснулся, никого не было – испугался. Надел на руку кружку эмалированную, разбил окно – и выпрыгнул

27.02.2021, 21:56, Новости дня

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В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону украинский певец Олег Винник сообщил, что в детстве убегал из дома в Черкасской области.

“Помню один случай, когда я из дома сбежал. Я просто проснулся, а дома никого не было. Мне было три или четыре года. Отец побежал к соседу за сигаретами буквально на две минуты. Я проснулся, дома никого не было – испугался. И взял кружку эмалированную такую, надел себе на руку, разбил окно – и выпрыгнул”, – рассказал он.

По словам певца, у него были белые сапоги.

“Белые почему-то – в селе. Наверное, уже тогда был модный. (Смеется.) Обул не на ту ногу – и пошел к маме на работу. Там километров, наверное, восемь надо было идти. Меня подвез водитель молоковоза. Я там еще зашел на озеро, где сосед рыбу ловил, пообщался еще с ним. И потом меня молоковоз подхватил – и завез к маме на работу. Она была белая, потому что мои сапоги… Она смотрит на сапоги, а они не на ту ногу”, – отметил Винник.

Он назвал эти воспоминания “незабываемыми моментами”.

“А отец пришел домой, и у нас была собака Каштан, и она лаяла очень громко. Он заходит, а меня нет, окно разбито… Отец в шоке. И лает собака. Он вышел на улицу – собака лает на окно, что оно разбитое. Я не порезался вообще. Так вышел – и пришел к маме. Да, была засада. Мобилок не было позвонить рассказать”, – объяснил певец.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Свою карьеру певец начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем Olegg.

В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год.



Дмитрий ГОРДОН

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