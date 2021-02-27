“Может, потому и был мирный?” Геращенко отметил, что на митинге в поддержку Стерненко отсутствовал экс-нардеп Парасюк

27.02.2021, 21:56, Новости дня

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 27 февраля в Facebook поблагодарил сторонников одесского активиста Сергея Стерненко за то, что 27 февраля их акция протеста в Киеве прошла мирно.

“Это был настоящий мирный протест, который, я абсолютно уверен, уже услышан властью. Я также очень рад, что организаторы митинга протеста […] услышали позицию правоохранителей о том, что нельзя бить, унижать полицейских, нацгвардийцев, брызгать им в глаза слезоточивым газом из баллончика и уничтожать государственное имущество”, – написал он.

Замглавы МВД отметил, что, несмотря на то, что накануне акции в соцсетях были призывы к насилию, во время митингов не было пролито ни капли крови ни протестующих, ни правоохранителей, и пропагандистам нечего было показать.

“Сегодня под офисами президента и генерального прокурора дежурили только сотрудники полиции диалога. Но и для них не было особой работы, поскольку участники массовых мероприятий вели себя вежливо, человечно, неагрессивно”, – подчеркнул Геращенко.

Он также пожелал выздоровления бывшему народному депутату Владимиру Парасюку, “который, к сожалению, из-за состояния здоровья не смог принять участие в сегодняшнем мирном митинге”.

“Может, именно поэтому он и был мирный?” – задался вопросом Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3749014178518735

Накануне акции протеста в Киеве сторонников Стерненко Геращенко обещал, что полицейских кордонов не будет.

27 февраля в Киеве прошло шествие в поддержку одесского активиста, приговоренного к тюремному заключению. В ходе акции была использована пиротехника. В полиции правонарушений не зафиксировали.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела – Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Парасюк был нардепом с 2014 по 2019 годы. Известен как активный участник Евромайдана.

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