 

Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России

27.02.2021, 21:44, Новости дня
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Украины ожидает от США усиления санкционного давления на Россию и помощи в укреплении обороноспособности Киева, сообщила посол республики в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для РФ не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», – цитирует посла «Укринформ».

По словам Маркаровой, важнейшим приоритетом для Украины является «вовлеченность в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО», и в этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку США. Она добавила, что страны имеют много возможностей для двустороннего сотрудничества и усиления украинской армии. «Конечно, мы будем развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и вовлеченность наших стратегических партнеров ко всем существующим на сегодняшний день форматов противодействия российской агрессии против Украины», – подчеркнула дипломат.

Ранее Украина начала готовить документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении РФ из-за ситуации в Крыму. В середине февраля Киев призвал международных партнеров усилить санкции против России.



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