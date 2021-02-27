Ученые обнаружили необычное влияние яблок на мозг человека

27.02.2021, 21:44, Новости дня

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Употребление яблок влияет на развитие памяти у человека, высокая концентрация фитонутриентов в этих фруктах стимулируют процесс образования новых нейронов, говорится в исследовании специалистов из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи провели эксперимент на мышах, культивировав стволовые клетки из мозга взрослых особей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез – процесс образования новых нейронов. «Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», – говорится в исследовании, передают РИА «Новости»со ссылкой на журнал Stem Cell Reports.

По словам специалистов, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов.

Ранее исследователи заявляли, что клубника способна оказывать положительное влияние на память. По мнению ученых, содержащееся в клубнике вещество может быть использовано даже для лечения болезни Альцгеймера. Правда, проведя ряд опытов, ученые выяснили, что при неправильном употреблении этой ягоды со здоровьем могут возникнуть серьезные проблемы.