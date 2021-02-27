 

Израиль заподозрил Иран в атаке на корабль в Оманском заливе

27.02.2021, 21:44, Новости дня
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Иран может стоять за атакой на израильский корабль, произошедшей в четверг в оманском заливе, сообщил министр обороны еврейской республики Бени Ганц в эфире телеканала KAN.

«Ни для кого не секрет, что Иран пытается причинить вред израильским объектам и израильским гражданам. Это судно находилось близко к Ирану, и они знали, что оно израильское – это дает нам возможность думать, что это связано, но нужно продолжать это расследование и изучать. Разведка и аналитики должны все выяснить. Судя по близости и по обстоятельствам, все это не случайно», – передает слова Ганца РИА «Новости».

В пятницу СМИ Израиля сообщили, что 25 февраля на израильском корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной взрыва, не сообщалось.



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