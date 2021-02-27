Дешёвые лица наших инфлуенсерок – Личное мнение
27.02.2021, 21:40,
Разное
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У многих наших инфлуенсерок — до ужаса дешёвые лица. Да и, в целом, внешность.
На дворе — 2021 год, а у них в инстаграмчиках — вот так:
Фото: Соцсети
По всем пунктам у галочки поставлены:
1) Стиль одежды: «Всегда готова».
В данном случае, обе выбрали микрошортики, оголив до предела рыхлые, а потому вусмерть уфотошопленные ляжки.
2) Пришитые волосики, срезанные у женщин трудной судьбы.
3) Синие зубы.
4) Гуталиновые, стриженые бровищи.
5) Реснички, надёрганные из хвостов живущих и умирающих у муках норок.
6) Ну, и филлеры — они везде: во рту, в щеках, живого места на лицах нет.
В общем, как я уже сказала выше, до ужаса дешёвая внешность.
Внешность женщины — это всегда отражение того, что у неё — в голове. Главенствующее место в головах клуш часто занимают сиськи. Точнее, силиконовые их имплантанты.
Большая часть мыслительного процесса инстаграмных инфлуенсерок отведена именно под грудь. Они одержимы своим силиконом, как Илон Маск — космосом.
Как вставлять силикон, сколько, через что (подмышку или ареолу), подо что и когда — предмет неустанных исследований инфлуенсерок.
Анька Калашникова зафигарила повторно силиконовые сиськи. Теперь уже — пятого размера.
Фото: Соцсети
Пожалуй, процитирую исследовательницу в области силиконостроения:
Все это я сделала ради предстоящей свадьбы. У меня запланирован так называемый обнаженный наряд, который, конечно, подчеркнет и бюст. И я хочу, чтобы грудь была идеальной и максимально естественной! Ещё пока хожу в компрессионном белье, но скоро моя фигура будет ещё более эффектной.
Ну, какой «ещё более эффектной», когда бабе — почти 40, а вокруг ходят толпы 20-летних упругих, красивых естественной красотой студенток? Что за ссаный синтепон в башке?
Оксанка Самойлова только собирается переделывать грудь и радуется какой-то «очень хорошей новости» в области силиконостроения.
https://t.me/lenamiro/8302
Нет, всё-таки какое у Оксанки дешёвое лицо, и три слоя фильтров, наложенных на него, ещё больше усугубляют проблему.
Анька — не лучше. Вы только посмотрите: это как же нужно себя ненавидеть, чтобы обзавестись пластмассовой маской вместо живого лица и пихать эту маску в один кадр с глупо улыбающимся «любимым мущщиной».
https://t.me/lenamiro/8303
Вот такие у нас инфлуенсерки: неизлечимые колхозницы, отирающиеся возле стрёмных мужиков и выкладывающие в инстаграмчики каждую подаренную сумочку.
Позорище, конечно.
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Источник: Лена Миро
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