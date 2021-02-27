Дешёвые лица наших инфлуенсерок – Личное мнение

27.02.2021, 21:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У многих наших инфлуенсерок — до ужаса дешёвые лица. Да и, в целом, внешность.

На дворе — 2021 год, а у них в инстаграмчиках — вот так:



Фото: Соцсети

По всем пунктам у галочки поставлены:

1) Стиль одежды: «Всегда готова».

В данном случае, обе выбрали микрошортики, оголив до предела рыхлые, а потому вусмерть уфотошопленные ляжки.

2) Пришитые волосики, срезанные у женщин трудной судьбы.

3) Синие зубы.

4) Гуталиновые, стриженые бровищи.

5) Реснички, надёрганные из хвостов живущих и умирающих у муках норок.

6) Ну, и филлеры — они везде: во рту, в щеках, живого места на лицах нет.

В общем, как я уже сказала выше, до ужаса дешёвая внешность.

Внешность женщины — это всегда отражение того, что у неё — в голове. Главенствующее место в головах клуш часто занимают сиськи. Точнее, силиконовые их имплантанты.

Большая часть мыслительного процесса инстаграмных инфлуенсерок отведена именно под грудь. Они одержимы своим силиконом, как Илон Маск — космосом.

Как вставлять силикон, сколько, через что (подмышку или ареолу), подо что и когда — предмет неустанных исследований инфлуенсерок.

Анька Калашникова зафигарила повторно силиконовые сиськи. Теперь уже — пятого размера.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую исследовательницу в области силиконостроения:

Все это я сделала ради предстоящей свадьбы. У меня запланирован так называемый обнаженный наряд, который, конечно, подчеркнет и бюст. И я хочу, чтобы грудь была идеальной и максимально естественной! Ещё пока хожу в компрессионном белье, но скоро моя фигура будет ещё более эффектной.

Ну, какой «ещё более эффектной», когда бабе — почти 40, а вокруг ходят толпы 20-летних упругих, красивых естественной красотой студенток? Что за ссаный синтепон в башке?

Оксанка Самойлова только собирается переделывать грудь и радуется какой-то «очень хорошей новости» в области силиконостроения.

https://t.me/lenamiro/8302

Нет, всё-таки какое у Оксанки дешёвое лицо, и три слоя фильтров, наложенных на него, ещё больше усугубляют проблему.

Анька — не лучше. Вы только посмотрите: это как же нужно себя ненавидеть, чтобы обзавестись пластмассовой маской вместо живого лица и пихать эту маску в один кадр с глупо улыбающимся «любимым мущщиной».

https://t.me/lenamiro/8303

Вот такие у нас инфлуенсерки: неизлечимые колхозницы, отирающиеся возле стрёмных мужиков и выкладывающие в инстаграмчики каждую подаренную сумочку.

Позорище, конечно.

—