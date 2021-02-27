Мнение: Борьба с травлей в ВК, перепроизводство кумиров и самый сложный поиск работы

27.02.2021, 21:32, Разное

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1. Возможно, мы на пороге новой эпохи. Сакраментальная поговорка о том, что Интернет – это место, где вас могут расстроить, грозит потерять свою актуальность. Матереющие на глазах роботы будут принуждать обитателей Сети к вежливости и цивилизованности:

https://lenta.ru/news/2021/02/26/vk/

Российская социальная сеть «ВКонтакте» поможет пользователям в борьбе с травлей в комментариях сообществ. В основе специального фильтра для борьбы с враждебными высказываниями, доступного администраторам пабликов, лежит нейросеть, сообщили в пресс-службе соцсети.

Фильтр можно включить в настройках сообщества, эта функция уже появилась у половины владельцев пабликов и вскоре будет доступна всем. Сейчас алгоритмы умеют определять прямые угрозы: пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью и угрозы расправы. В будущем фильтр может научиться распознавать травлю по национальной или религиозной принадлежности, а также другие признаки нетерпимости. В настоящий момент нейросеть правильно определяет угрозы в 80 процентах случаев.

Руководители сообществ смогут восстанавливать отфильтрованные публикации, однако тестовый запуск показал, что отсеянные комментарии возвращают лишь в одном проценте случаев.

В некоторых странах уже приняли законы об ответственности за кибербуллинг, в России также идут разговоры о том, чтобы наказывать за травлю в интернете:

https://www.gazeta.ru/tech/2020/12/15_a_13401170.shtml

https://rg.ru/2020/08/10/zakonoproekt-o-borbe-s-travlej-v-seti-vnesut-v-gosdumu-oseniu.html

Повышение культуры общения в Сети можно только приветствовать. К сожалению, США наглядно демонстрирует нам, что создаваемые для этого механизмы можно обратить и во зло.

2. Виктор Мараховский пишет про современную версию проблемы перепроизводства элит:

https://t.me/vmarahovsky/1804

Минутка перегруженных олимпов.

Я, ув. друзья, кажется, нашёл объяснение того явного факта, что инфлюенсеры-миллионники, кумиры масс и профессиональные влиятели на наших глазах с каждым годом влияют на нас всё меньше, а их призывы работают всё хуже.

Один забавный факт: по самым моим скромным подсчётам, на одного гражданина России приходится от пяти до пятидесяти тысяч одних только интернет-кумиров.

То есть нашему современнику живётся куда жарче, чем предку-язычнику посреди жалкой сотни-другой божеств.

Говоря проще, настоящий дефицит сейчас – не кумиры, а поклонники. То есть условная Бузова, согласно наветам злых языков нанимающая себе профессиональных юных фанаток, которые встречают в аэропортах и делают шум у сцены на концертах – по-своему честна и прагамтична.

С другой стороны, если инфлюенсеры – своего рода доширак-заменитель языческих божеств в современном мире, то они не должны удивляться, что их аудитория теряет сентиментальное отношение к ним: в конце концов, китайские крестьяне в наказание за урожай считали вполне простительным повалить и унизить идол даосского божества, а скандинавы, я читал, порой пороли своих богов за необеспечение улова или там добычи в рамках заключённого контракта.

3. В продолжение предыдущего пункта. Инфлюенсерам, медищийкам и работникам масскульта живётся не так уж просто:

https://lenta.ru/news/2021/02/25/raboty_net/

Сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам, представителям массмедиа и индустрии развлечений. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы HeadHunter, результаты которого публикует РИА Новости.

Отмечается, что второй квартал подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне в минус 0,4. Согласно данным исследования, лишь 20 процентов россиян не назвали процесс поиска работы по своей специальности сложным. При этом 71 процент участников опроса утверждает обратное.

Наибольшие трудности с поиском вакантного места испытывают топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа, их индекс оценивается в минус 0,59. Относительно проще других найти работу оказалось специалистам по продажам и рабочим.

Это называется «рынок». Статусные, привлекательные в глазах широкой публики профессии – во многом самые проблемные и невостребованные. Непрестижные работы, напротив, открыты каждому и дают широкие возможности для заработка.