 

МИД потребовал от иностранных дипломатов забрать цветы у места гибели Бориса Немцова

27.02.2021, 21:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские дипломаты потребовали от иностранных коллег забрать цветы, возложенные у места гибели Бориса Немцова. Ведомство предлагает почтить память российского оппозиционера без политических предпосылок. Городские службы также не могут привести Большой Москворецкий мост в порядок из-за большого количества цветов. РПЦ предлагает провести крестный ход, чтобы снизить урон от визита иностранцев.

«В очередной раз западные партнеры пытаются вмешаться во внутренние дела нашей страны, не гнушаясь даже смертью государственных деятелей. Дипломаты совершили покушение на суверенитет России. Более того, иностранные послы игнорируют местные обычаи. В православной традиции принято посещать место погребения усопшего. Если наши коллеги забыли или не знают, где похоронен Немцов, мы готовы показать, провести экскурсию по кладбищу», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

После завершения акции памяти МИД проведет внутреннее расследование, чтобы найти страну-зачинщика. Иностранные дипломаты, участвовавшие в акции, будут приглашены для дополнительных бесед в ФСБ. МИД России ждет ответной реакции, будут ли иностранные коллеги поздравлять российских с Международным женским днем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Северное полушарие будут сотрясать температурные аномалии до самой весны

17.02 / Ученые: Коронавирус может жить от четырех до семи дней на стекле, пластике и нержавеющей стали

21.01 / Скандалы: «На фабрике троллей аврал»

16.08 / Родившая четверых детей Оксана Самойлова показала складки на животе

10.08 / Распространителям слухов о романе Гордона и Барановской адвокат посоветовала смотреть «Санта-Барбару»

29.08 / Desyat Negrityat

14.02 / “Понимает, что поддержки в народе у него нет”: важные оговорки Лукашенко на Всебелорусском народном собрании

15.11 / Мнение: “Новый исторический курс” Эрдогана

28.08 / Доктор Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом в России

31.12 / Ученые: Компьютерные стимуляции помогут диагностировать психический синдром у детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска