МИД потребовал от иностранных дипломатов забрать цветы у места гибели Бориса Немцова

27.02.2021, 21:31, Разное

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Российские дипломаты потребовали от иностранных коллег забрать цветы, возложенные у места гибели Бориса Немцова. Ведомство предлагает почтить память российского оппозиционера без политических предпосылок. Городские службы также не могут привести Большой Москворецкий мост в порядок из-за большого количества цветов. РПЦ предлагает провести крестный ход, чтобы снизить урон от визита иностранцев.

«В очередной раз западные партнеры пытаются вмешаться во внутренние дела нашей страны, не гнушаясь даже смертью государственных деятелей. Дипломаты совершили покушение на суверенитет России. Более того, иностранные послы игнорируют местные обычаи. В православной традиции принято посещать место погребения усопшего. Если наши коллеги забыли или не знают, где похоронен Немцов, мы готовы показать, провести экскурсию по кладбищу», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

После завершения акции памяти МИД проведет внутреннее расследование, чтобы найти страну-зачинщика. Иностранные дипломаты, участвовавшие в акции, будут приглашены для дополнительных бесед в ФСБ. МИД России ждет ответной реакции, будут ли иностранные коллеги поздравлять российских с Международным женским днем.

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