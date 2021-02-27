Мнение: Как я убедился, что ни хрена в “Барчике” нет мужиков. одни бабы переодетые.

27.02.2021, 21:28, Разное

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Вот так выглядит пост, который я написал о вашем долбоёбском сборище и везде выложу его:

“(Извините, очень много ругательств, потому что довёл меня уже эти альтернативно одарённые.) Один баран на ЖЖ всё меня доставал, нравилось ему называть меня бабскими (извините, женщины, но тут могу употребить только это слово) именами, потому что я выгляжу ни хрена не мужественно. И ещё он требовал показать видео с последнего выступления, ибо не верил, что я выступал на “Микрофоне”, потому что его активный партнёр Непланка слил дезу, что я якобы не выступал там, потому что не представил оргам своих документов (хотя их отродясь там не спрашивали). Хорошо, мы с этим бараном договорились, что я высылаю ему видео, а он перестаёт меня так называть и извиняется за то, что выставлял вруном. Правда, ни фига я не поверил, что он выполнит своё обещание, ибо даже прошлое не выполнил, потому что, в отличие от этих баранов, я-то свои обещания выполняю. Ну ладно, выложил видео, жду, когда этот хрен выполнит в ответ СВОЮ часть договора. И тут он вместо выполнения – мол, я напишу, только если ты ответишь на такие-то вопросы, тыры-пыры… Хотя у нас был уговор без всяких “что” “если” – я выкладываю, от извиняется, ВСЁ. Хорошо, я ответил. А он опять начал ломаться как целка – то у него понос, то золотуха, в общем, ни хрена он извиняться не будет по таким-то причинам! Например, потому, что, мол, я не указал дату! Ну, высылаю ему список участников с датой. Думал, теперь-то хоть заткнётся и наконец-то признает своё поражение. Хрена с два! Он, блэт, написал, что ЯКОБЫ ВИДЕЛ ЭТОТ РОЛИК УЖЕ НА ДЕВЯТОЕ МАЯ (хотя я снял его только позавчера), но при этом пруфов, конечно, никаких не представил! Сцуко, ну тут я уже заорал чуть ли на всё Кемерово!!! Потому что вообще не выношу, когда наглость, опаный по голове, уже все границы переходит (тем более когда у меня температура, я же позавчера в ледяных берцах, принесённых по сибирскому морозу, выступал). Думаю – да вы что, блэт, совсем там уху ели уже, что ли?! ГДЕ ты, урод, мог его видеть, когда я его только сегодня выложил?! И ни хрена, этот давпайоп пруфы на видео и на то, где же это он его видел, так и не предоставил, зато теперь рассказывает всем, какой я лжец (ну, как его долбаный во все дырки папашка Сэр-гей тогда обещал ко мне прийти разобраться, зассал, а потом сам всем рассказывал, какой я трус). Так что ни фига там нет мужиков, хоть они меня самого и выставляют бабой. Один истерит как ненормальный, когда его админ хотел забанить, второй слово не держит (хотя Я со своей стороны выполнил всё как договаривались) и вертится как продырявленный на колу вместо того, чтобы ответ за слова держать… Ну и КТО из нас тогда БАБА, спрашивается? И скажите, те, кто это читает и им поверил насчёт меня, вы после этого СЕРЬЁЗНО им, что ли, верите, насчёт меня-то?!”

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