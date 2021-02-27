Настроение

27.02.2021, 21:16, Разное

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Маленький испанский патио утопал в цветах, арки увивала ползучая зелень, кружевами сплетаясь побегами, радуя глаз замысловатыми узорами. Тени листьев играли с лучами солнца, нахально проникающими сквозь мельчайшие щелки решеток ворот, ставен, навесов, над которыми безудержно, наполненные цветом, словно художник вылил излишки красок на лепестки и оставил сохнуть, не размывая истинный цвет, придавая некую утонченность, а так и оставил свою картину с пестрыми яркими пятнами гибискусов,петуний,гацаний. Лантаны вились, приглашая гостей в соблазнительную тень, укрыться от мучительно ярких , ненасытных лучей солнца.

И розы! Розы держали осанку, благосклонно едва шевеля пурпурными, нежно-розовыми, чайными лепестками от легкого дуновения шалуна- ветерка, случайно выдохнувшего теплый морской воздух. Каждый, кто попадал сюда, ощущал красоту и благоухание физически, осознав, наконец, что такое гармония.

Эту непререкаемую красоту лишь иногда нарушало присутствие сгорбленной старушки с натруженными, сморщенными руками, с невымываемыми из морщинистых дорожек на ладонях землей, глубоко въевшейся и наверное уже сросшейся с ней. Старушка с любовью поправляла каждый побег, неуверенно колыхающийся, словно ребенок учившийся ходить, шептала розам нежные слова, поглаживая шероховатыми узловатыми руками и крючковатыми пальцами нежнейшую их кожу.

Когда-то это была прекрасная молодая девушка, не хуже той чайной розы, что горделиво и высокомерно поглядывала на товарок. Любовь- штука капризная, девушка полюбила юношу, но он не ответил ей взаимностью и женился на другой.

Юная цветущая девушка решила посвятить себя цветам, украшая патио любимыми растениями, превращая любой запущенный уголок в цветущий рай.

И так прошла вся ее жизнь цветы согнули ее спину, скрючили пальцы, гибкость суставов,но кто о ней вспомнит, наслаждаясь прекрасным кустом роз за живой изгородью из тенистых лиан с огромными будто нереальными цветами. Лишь иногда недовольно поморщится гость, увидев сгорбленный силуэт, нарушающий эту благоуханную гармонию.