 

Делом Стерненко обеспокоена почти половина украинцев – опрос

27.02.2021, 21:06, Новости дня
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49% граждан Украины обеспокоены уголовным производством в отношении одесского активиста Сергея Стерненко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера и озвученного 26 февраля в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

Ответ “Мне безразлично” выбрали 23% респондентов.

Еще 28% опрошенных выбрали вариант ответа: “Впервые об этом слышу”.

Скриншот: Шустер online / YouTube

Среди опрошенных происходящее больше волнует мужчин, чем женщин (55% против 44%). Они также больше знают о деле Стерненко – впервые об этом слышали 37% опрошенных женщин и 17% опрошенных мужчин.

Опрос также продемонстрировал снижение за последние два года уровня доверия к украинской судебной системе у 61% респондентов.

Социсследование проводилось 25–26 февраля методами онлайн-панели (70%) и телефонного опроса (30%) среди людей в возрасте старше 18 лет по репрезентативной выборке. Погрешность выборки не превышает 4,26%.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела – Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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