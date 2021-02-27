Винник: В начале 2000-х моя зарплата в Германии в месяц была как полквартиры на Крещатике

27.02.2021, 21:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону украинский певец Олег Винник подтвердил, что в начале своей карьеры он “очень быстро” стал звездой мюзиклов в Германии.

По его словам, играть приходилось в залах вместимостью 2 тыс. мест и только в роли Жана Вальжана из “Отверженных” Виктора Гюго выступал более 500 раз.

“Каждый божий день [приходилось выступать]. Восемь шоу в неделю. Суббота и воскресенье – по два. В понедельник выходной. […] Когда я попал уже в “Нотр-Дам-де-Пари”, я играл там две роли: был вторым составом Феба и Клопена… Клопен – это рассказчик, цыганский барон, который рассказывает весь мюзикл. Вот. И я там получал зарплату – это было начало 2000-х – это было полквартиры на Крещатике”, – сказал Винник.

Он отметил, что речь идет о зарплате за один месяц.

“Если бы тогда я думал мозгами, то можно было накупить квартир здесь. И сейчас мы бы говорили, рассказывали друг другу. И не думали бы, когда и где будем петь”, – отметил певец.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Свою карьеру Винник начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем Olegg.

В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—