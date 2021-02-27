Борщ вошел в двадцатку самых вкусных супов мира по версии CNN

27.02.2021, 21:06, Новости дня

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Украинский борщ попал в список двадцати самых вкусных супов в мире. Об этом сообщается в рейтинге CNN, который опубликован 27 февраля.

В издании отметили, что украинское блюдо иногда и относят к русской кухне, по поводу этого утверждения активно спорят. Они подчеркнули, что украинский борщ это “не простой свекольный суп”, отметив, что “куски нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе”. Борщ, часто приправляют ложкой сметаны.

CNN напомнило, что украинские повара организовали кампанию, целью которой является внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В перечень, в частности, попали нигерийский банга, испанский гаспачо, французский буйабес, грузинский харчо, гамбо из США и вьетнамский суп фо.

6 октября Минкульи Ураины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

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