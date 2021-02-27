В США начато расследование деятельности вышедшей из «Северного потока – 2» компании

27.02.2021, 20:54, Новости дня

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes в связи с сотрудничеством организации с проектами, попавшими под американские санкции, информирует Reuters.

Комиссия заинтересовалась деятельностью компании еще в декабре. Представители Baker Hughes отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В самой компании также инициировали внутреннюю проверку по вопросу соблюдения санкционного законодательства страны, передает РИА «Новости».

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом «Северный поток ­– 2».

Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.