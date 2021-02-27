Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО из-за вспышки COVID-19 на кораблях

27.02.2021, 20:54, Новости дня

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Болгария отказалась от участия в военных учениях НАТО Poseidon 21, стартовавших в Черном море, поскольку на двух кораблях ВМС республики выявили случаи заболевания коронавирусом, информирует Radio Romania со ссылкой на начальника штаба ВМС Румынии Михая Панаиты.

«У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях», – передает слова военачальника ТАСС.

Учения начались в субботу, церемония открытия прошла в румынском порту Констанца. В маневрах изначально были заявлены более 700 военных кораблей. Кроме того, одобрено участие постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО, в которую входят учебный корабль Sokullu Mehmet Pasa (Турция), морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu (Румыния) и Priboy (Болгария), а также минные тральщики Tajo (Испания) и Ayvalik (Турция). Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта.