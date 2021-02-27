Минобороны Армении призвало власти не втягивать армию в политику

27.02.2021, 20:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство обороны Армении отреагировало на требование премьер-министра страны Никола Пашиняна уволить главу Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвав власти республики не втягивать вооруженные силы в политические процессы.

«Вооруженные силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа. Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

«Министерство обороны, вооруженные силы находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы», – добавили в армянском минобороны.

В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».