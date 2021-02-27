Мнение: Письмо: “Виртуальное веселье”

27.02.2021, 20:34, Разное

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Давайте попробуем все-таки немного разобраться в теме поля.

А то для многих шаги и вложения – это одно и то же. И понятно, почему все такие паровозы. Совсем пока нет понимания, как растет красное поле, то есть ваша часть общего поля, ваши права в отношениях.

Давайте вот на такого автора сейчас посмотрим.

У нее в поле большой хвост, даже не один, и от этого состояние поля становится все печальней.

etery1311

Здравствуйте, Эволюция!

Искренне Вам благодарна за то, что даёте возможность развиваться. Возможно, моя история подойдёт для разбора.

Мне 40 лет, у меня прекрасная дочь 8 лет. С мужем разошлись год назад, но не развелись. Он уехал в другую страну, звал нас, но на своих условия (рождение еще одного ребенка и «запрет» мне работать «на кого-то»).

До этого 10 лет я пробыла домохозяйкой в качестве минуса, потом в энергетической яме и дефолте. Был период, когда сил не было даже встать с кровати, но делала все как робот, потому что маленький ребёнок и надо, так бы вообще наверное зачахла. В браке, конечно, были и хорошие моменты. Но всегда в отношениях были условия с его стороны и зачастую неприемлемые (как, например, оформить на меня бизнес в обход налогообложения, потому что на нем записано много добрачной недвижимости, а «мне терять нечего»; не работать – все попытки обсудить этот вопрос ничем хорошим не заканчивались, ездить с ним во все командировки и т.п.).

(По жалобам на минус сразу видно девушку-плюса, которая считает, что в отношениях она должна доминировать. По жалобам на мужа видно Попрошайку. Она будет долго и нудно рассказывать, какой негодяй ее муж, изредка выражая ему фальшивую благодарность. Расскажите про хвосты автора, если кто понимает. Автор в это не поверит, она наоборот считает себя использованной мужем. И это как раз отличает всех тех, у кого в поле хвосты)

Основной конфликт заключался в том, что я не хотела больше рожать. И еще он был убежден в том, что никакой социальной жизни и реализации у жены быть не должно – только семья и «интересы семьи». Собственно, к этому и пришли. Все-все ресурсы у меня были фрустрированы, кроме вялых попыток подключить учебу и здоровье. Имидж ограничивался – чистая, стройная – и хватит.

(И это вот типичная женщина, которая когда-то наобещала с три короба, чтобы выйти замуж за состоятельного мужчину, а теперь считает, что он пожрал ее ресурсы. Это естественно, что муж хотел второго ребенка. Он может себе позволить и пятерых детей. Но ему досталась плохая жена)

У нас была большая разница в экономике, на момент знакомства я хоть и имела небольшую карьеру в банковской сфере, неплохую репутацию в своем городе, и достаточный доход для меня одной, его доход превышал мой в разы, также он владел несколькими объектами элитной и ликвидной недвижимости.

Мои вложения в семье заключались только в выполнении бытовых функций и все касательно ребёнка – это было 100% на мне. Он содержал нас финансово, жили мы в одной из его квартир в центре столицы. В целом мы жили относительно скромно, но, отдать должное, были дорогие путешествия, за это я ему благодарна очень. А в любви он мне хоть и признавался, но всегда были условия и «качели». Я периодически пыталась найти работу, но безуспешно – социальные навыки были атрофированы, и к тому же мы часто были в разъездах, а навыков было недостаточно, чтобы потенциальный работодатель закрывал на это глаза, поэтому я находила себе отмазку, что я нужна ребенку (на шее-то удобнее было). Вообще состояние неадеквата, энергии ноль и вместо мозга каша.

(Здесь она проговорилась, что работать ей муж не запрещал, но никуда ее не брали. Вообще мужья никогда не против хорошей работы жен. У богатых мужей них есть условия, что эта работа не должна мешать женщине заниматься семьей. Но это нормальное условие, учитывая сколько такие мужья вкладываются в эту семью. А автор вложений мужа не видит, она, например, считает, что ребенок был 100 процентов на ней, а обеспечение этого ребенка считает несущественным)

После того, как муж мне сказал, что или я рожаю второго ребенка и переезжаю с ним (даже предлагал за это переписать на меня апартаменты, но я отказалась – не потому что такая гордая или бескорыстная, а потому, что какая разница, на ком что записано, если в отношениях мрак, я полностью зависима), или мы прощаемся, я выбрала второе, потому что не видела путей вырулить эти отношения в конструктивные.

(Пусть бы муж быстрей нашел молодую девушку, которая родит ему детей)

Нашла хоть какую работу, для начала за «копейки» и наконец-то взяла на себя ответственность за свою жизнь.

Ну, и конечно, дефолт привел к тому, что я уже начала чувствовать чуть ли не физическое отвращение к нему как к мужчине, да и вела себя часто как дура, орудуя щипцами и скалками, он тоже. Мы оба все развалили. В сексе я стала полностью фрустрированной (у него было желание всегда, ну он сам по себе «тестостероновый» и по-моему, не изменял), ресурс любви тоже был отключен – я не видела мужчин, они не видели меня.

(В общем, муж был идеальный. А автор была со всех сторон плохая жена. Депрессивная, вялая, фригидная, недовольная, унылая, бесполезная и неблагодарная. И сейчас посмотрим, что с ней произойдет на свободе)

Конечно, было страшно начинать с нуля, но я понимала, что такая семейная жизнь ведет меня в пропасть и если сложно в 40 начинать выстраивать свою жизнь, в 50 с 2 несовершеннолетними детьми будет еще сложнее. Тем более, как только я вышла на работу, он полностью прекратил финансово помогать с дочкой, только звонит ей по телефону и говорит, что свои функции отца будет выполнять в ее 18 лет. Обо мне говорит, что я его «предала», пойдя работать «на дядю», соответственно, предателям не помогают. Но если у меня есть финансовые трудности, я могу жить с ним, и тогда их не будет.

(Автор хотела бы использовать мужа и дальше, гуляя с другими мужчинами)

С ним сейчас мы не общаемся, хотя живем с дочкой в его квартире, а он в нашей «общей» в другой стране. Пару раз мне писал длинные обвинения в мессенджер, что я разрушила наши жизни, я не развивала.

(Общая квартира – это, видимо, та, на которую автор при разводе имеет право. На которую заработал муж. И она живет в квартире мужа, но считает, что его финансовых вложений нет)

К счастью, моя работа через несколько месяцев начала приносить мне достаточно для того, чтобы обеспечивать наши базовые потребности, даже чуть больше. Компания небольшая, собственники ценят и уважают, функции мне нравятся, в общем, повезло.

В «декрете» я выучила английский и интересовалась психологией. Заработала на обучение, планирую поступать на второе высшее и развиваться в этой сфере.

(Так нравится актуальная работа, что мечтает метнуться в совершенно другую сферу)

В плане имиджа – я выгляжу хорошо для своего возраста, стараюсь правильно питаться, ухаживаю за внешностью, телом. Потихоньку начала обновлять гардероб дорогими качественными вещами, в декрете это была пара джинс и свитеров-футболок-кед. Вкус у меня неплохой, я больше приверженец классики – простая форма, качественный крой, хорошая фурнитура и материал.

(Вкус у нее такой же хороший как и самооценка)

Касательно личной жизни – несколько месяцев я о ней не думала, а потом зарегистрировалось на СЗ. Там начала знакомиться с иностранцами с целью – ничего не получится, так хоть узнаю, что там на «рынке невест» и разговорный английский прокачаю.

И вот познакомилась я с мужчиной из Латинской Америки. Назовем его А. 48 лет. Классный, стильный, темпераментный, воспитанный, сумасшедше энергичный. Оказался богат (по крайней мере, показывал это по видео). Он собирался приезжать в нашу страну строить бизнес с правительством, поэтому планировали встретиться.

Я, конечно, умом понимала, что наши ОЗ несоизмеримы (и вообще не понимала зачем я ему даже встречаться), но если он мне писал регулярно – я ему отвечала, иногда писала первая, он делал акцент на том, что ему это нравится. Он не сразу рассказал о всех своих «достоинствах», сначала я откликнулась на его витальность и озорные глаза мальчишки). Он очень живой и спонтанный! Вырастила фигуру его размером с дом.

(Вот давайте посмотрим, что делает хвост в поле автора. Хвост – это не ее долг перед мужем, а ее черная неблагодарность ему. Ей не стыдно перед этим человеком, что она его использовала. Представьте себе что вы должны кому-то миллион. И вам нужно что-то придумать, чтобы его не отдавать. Единственное, что вы можете придумать, это сфабриковать факт, что тот человек купил у вас что-то за миллион. Например, вы продали ему свои дорогие услуги. Вот так и автор избавляется от хвоста завышая цену своих вложений. Она не плохая жена, а прекрасная редкая женщина. Вложения в поле не в деньгах меряются, деньги были для примера. И при таком таком расчете муж ей еще и должен. Понятно как корона справляется с хвостами? Вы ничего не должны человеку, которого и так одарили собой. Это он вам должен. И теперь с короной на голове размером с дом наша автор чинно шествует на рынок невест, искать себе богатого иностранного мужа)

Сначала общались в «лайтовой формате» (он очень тактичный) без всяких сентиментов, потом он начал иногда мне говорить, что не знает почему, но мысли обо мне занимают 80%, и что это ненормально, что он очень «в сомнениях». Что сильно ждет нашей встречи. Каждый день присылал мне свои видео.

В целом было легко и непринуждённо. Я привыкла. Через месяца 2 регулярного общения он на пару дней пропал, а потом мне написал длинное сообщение суть которого сводилась к прости, бизнеса в твоей стране не будет, ты мне очень нравишься и я хотел иметь тебя в своей жизни, но онлайн романы не для меня – я взрослый серьезный мужчина, хочу физику с женщиной, которую люблю и желаю тебе всего самого наилучшего, мне жаль. Я ответила, что я его понимаю и благодарна за этот период.

Чувствовала, что рвет на куски меня, сама была удивлена этому состоянию. Тогда поняла, что влюблена. Потом через неделю написала, что логически я понимала, что он прав, но эмоционально почувствовала потерю, что он очень классный и не буду прощаться «навеки», может и попьем где-то когда-то кофе в этой жизни). И тут он мне отвечает, что своим сообщением я подтвердила, что я особенная для него и если мне это нужно, он будет искать возможность для встречи. И написал, что есть ко мне много чувств.

Мы снова начали общаться. Видео-фото-звонки. Сказал, что человек 70 было в переписке и я от них отличаюсь тем, что не пишу глупые вещи)). Тут я поняла, что человек очень многоуспевающий и конкретный бабник. Да, и сказал, что в своей стране он публичный человек и его экс-жена – известная в стране личность. Что его много предавали и в его стране с отношениями у него не складывается, потому что женщины обижаются на «непонятно что».

Тут я, конечно, в очередной раз поняла тщетность своих притязаний, но эмоции заглушили голос рассудка. В общем, пришли к тому, что я ему очень нравлюсь, он определенно влюблен, и когда откроют границы он прилетит, чтобы встретиться со мной. Сказал, что ему нужно быть больше на связи со мной, попросил показывать мою жизнь, дочку (свою он тоже показал – она взрослая и невероятно красивая (очень ее любит и гордится ее независимостью), также была эмоциональная реакция на фото моей, ну она у меня действительно светлая и милая).

И вот я вся такая влюбленно-вдохновленная, получаю от него много видео, на одном из которых он хвастается своей собственностью перед девушкой со славянским именем, не моим). Я настолько обалдела от неожиданности, что даже не знала как реагировать. Написала, что впечатляет, только зовут меня по-другому. У меня бы не было разочарования, если бы он сам не говорил в последнем разговоре об эксклюзивности его отношения ко мне, а тут получается, кастинг в моей стране продолжался…В общем, корона слетела.

(Корона ее не могла слететь. Она слишком крепко прибита. Хотя ситуация совершенно анекдотичная. Мужчина ее от других женщин не может отличить, а она придумала, что это ее жених. Друзья, и вот такое безумие начинается у всех неблагодарных жен, можете посмотреть в инстаграме)

После этого он на день затих и потом мне написал, что идет к другу на вечеринку и очень бы хотел, чтобы я была рядом. Потом сообщение, что вышел из душа и хотел бы тоже меня рядом (вирта за время переписки не было, только говорил, что я вызываю в нем сильное желание), но я, не зная что вообще отвечать, молчала.

Конечно, мне хотелось вывалить многое, но учитывая, что меня никто не спрашивал, оставила это при себе. Неделю злилась, а потом смирилась)

(Бодрый смайлик указывает на то, что корона на месте. Автор не усомнилась в том, что она достойна самых богатых мужчин. Хотя она и мужа своего давно не достойна, даже учитывая, что у них общая дочь и годы его привязанности. Какова реальная ОЗ автора сейчас? И какой она эту ОЗ воображает? Можете сравнить?)

Пошла на сайт знакомств и там познакомилась с очень классным мужчиной (уже на 4000 км ближе)). Ему 45, идеальный имидж, фигура (каждый день в спортзале, бегает), стильный, умный, эмпатичный, крепкие семейные ценности (из многодетной семьи, очень уважает родителей), хорошая должность в финансовой сфере и свой бизнес. 4 года в разводе, детей нет. Был женат на русской и сказал, что нравится менталитет женщин нашего региона для серьезных отношений. После развода была депрессия 2 года (там еще было трагическое событие) и после не было отношений, только секс.

Начали общаться. Каждый день. Много. К романтическим моментам перешли где-то через месяц. Потом он мне признался, что влюблен и ждет, когда откроют границы. И как-то даже стал говорить о более серьезных намерениях. И постепенно я начала чувствовать к нему тепло, ждать его сообщений и встречи. Это было взаимно – писал мне, что счастлив, что я появилась в его жизни, мы можем обсудить многие вещи искренне и открыто, признался в любви.

(“Признался в любви” – любимое у таких женщин, как и “ответила согласием”. То и другое – на их каленые щипцы. Понятно, почему такие выражения всегда означают, что были щипцы?)

Потом он заболел ковидом (говорил, что чувствует себя относительно нормально), но я видела, что инициативы к общению стало меньше в целом. Я подумала, что может стал сомневаться в том, что я ему нужна, все-таки он хочет семью и своего ребёнка, а я уже «в комплекте» и мне 40, пожелала ему выздоровления, сказала, что он для меня важен и отлипла. И пошла на Тиндер, где случайно увидела, что он активен, хотя месяц назад он сам сказал, что с момента нашего общения он там не был.

Ничего ему не говорила, но понимаю, что где-то сбой пошел. Он писал хорошо, отвечал всегда тепло, была видимость открытых границ, я просто чувствовала, что что-то не то.

Через неделю тишины он сказал, что выздоровел, снова начал писать и говорить о чувствах, что скучал все это время и ждет, когда появится возможность прилететь, делится идеями, проектами. Начал говорить о совместном будущем. Спросил, думала ли я о том, что мы будем делать, если при встрече поймём, что это действительно что-то особенное. Где мы будем жить, смогу ли я жить в его стране. Сказал, что осознает, что у меня есть ребенок и рад, что семья будет полной. Я не ожидала и ответила, что он важен для меня, но так далеко не думаю, пусть все будет step-by-step. Продолжаем общаться, он внимательный и нежный (насколько это возможно в онлайн формате).

Все хорошо, но недавно рассказал о своих проектах в цифрах, и я поняла, что мне до него очень далеко и появилось много сомнений по Сеньке ли шапка.

Что касается реала – со мной начали знакомиться даже в торговом центре. Однажды когда мы с подругой сидели в кафе и она отошла ненадолго, со мной познакомился тоже иностранец. ОЗ на порядок выше – своя крупная международная логистическая компания, в нашей стране скупает недвижимость в исторических районах и сдает посольствам. Образованный и интересный. Подошел, познакомился, пообщались, потом отлучился на 5 минут и в конце вечера подарил мне духи, это оказалось приятно, я искренне поблагодарила.

(Есть выражение лица, которое называется “женщина в поиске”. Увидев это, некоторые мужчины много раз оглядываются, а восточные мужчины считают своим долгом сделать комплимент. Но женщины с таким лицом считают, что дело в их притягательности, а не в щипцах)

Сказал, что у меня классный характер, он получил удовольствие от общения и 4.5 часа пролетели как полчаса, хочет снова встретиться. Что интересно – я даже не была толком накрашена и красиво одета – джинсы, свитер, кеды. Я опять накормила свою корону, что «что-то во мне есть» и я могу нравиться мужчинам с высокой ОЗ.

(Когда автор перейдет на следующую стадию голода и начнет ярко краситься и носить глубокие декольте, мужчины начнут шарахаться. То есть лицо-щипцы в сочетании с джинсами и кедами терпимо, а в сочетании с мини-юбкой выглядит устрашающе)

Но дальше здравый смысл мне говорит, что я его «не тяну», поэтому я отказалась от следущей встречи, тем более, по симптомам у меня было подозрение на ковид, да и он женат, хотя говорит, что с женой чисто дружеские отношения, развод в их стране не приветствуется (восточная). Но все ещё периодически пишет, поздравляет с праздниками.

(Не тянет, поэтому складывает в шкатулку, будто это было предложение, от которого она отказалась)

Еще неожиданно позвонил человек, который был 15 лет назад в меня очень влюблен (мы вместе работали, отношений не было, я вела себя с ним как свинья) и сказал, что очень меня любил и до сих пор вспоминает, что я для него близкий человек (года 3 вообще никак не общались, до этого пару раз в год по-приятельски). Сейчас он очень вырос в социальном и экономическом плане, мне было приятно, что вспомнил.

(Только эти 15 лет она в отличие от него развивалась совсем в другую сторону, но разрыв и тут не видит)

Один раз на улице мужчина купил и подарил красивые розы просто так.

Это, конечно, удивляет. Потому что еще год назад я была уверена, что как женщина уже никому не интересна, и мой удел – сидеть и не отсвечивать. И мужского внимания не было тоже. А тут такие мужчины проявляют ко мне интерес, причем делают это очень галантно.

(Она врет, что была скромна год назад, но не врет, что сейчас ее корона выросла намного больше)

…Спустя 2.5 месяцев молчания, я все-таки написала А. Сказала, что вспоминала его и почувствовала желание ему написать. Он сразу ответил. Сказал, что скучает за нашим общением. Что я была особенной, что если бы мы встретились, у нас бы были отношения и он чувствовал ко мне очень сильное сексуальное желание и нежность одновременно. Что он ненавидит ковид. Я подумала, что он заболел, и что-то екнуло. Сказала, что он для меня тоже особенный и поблагодарила за эмоции, которые он мне подарил летом.

Он написал, что чувствует отчаяние, что мы не можем встретиться и что он не хочет меня терять. И в конце написал, что даже если я и не интересуюсь им, он будет «терпеливо» ждать, когда откроют границы и появится возможность «наконец-то взять тебя за руки, смотреть в твои глаза и обнимать часами».

(Зачем мы должны читать подробно весь этот бред, который мужчины пишут каждой женщине, автоматически как спасибо и пожалуйста? Автор просидела у мужа за пазухой десять лет и вдруг проснулась)

В общем, накормила я корону снова. Потом мы не переписывались, я не писала, потому что не хотела скатываться до виртуального секса, интеграции в жизнь друг друга у нас не было, а «Привет, как дела, что делаешь?» – слишком банально для этого этапа. А он… я думала, что забыл уже, просто в моменте так почувствовал и написал.

… Через месяц на Рождество я его поздравила. Он тоже поздравил меня и дочку…и потом написал, что любит меня искренне и зрело, что не знает почему влюбился даже не встретившись и другие вещи в романтичном ключе. Я ответила, что тоже его люблю и мечтаю о встрече. Он снова написал, что хочет сделать себе этот подарок и ждет… Однако, с Новым годом он меня не поздравил (а я не хотела выглядеть навязчивой, тоже не написала), решила, что не так уж я и интересна, просто в очередной раз попала под настроение. Переключилась.

А 14 февраля написал, что думает обо мне, я ответила, что он в моем сердце, он – что я единственная в мире (ну он всегда такой сверх эмоциональный). И снова у меня унеслась крыша, прихватив с собой здравый смысл. Жду пока попустит и параллельно начала учить испанский пока вдохновение есть, глядишь, в привычку введу и польза какая-то со всего этого будет.

В общем, такое вот виртуальное «веселье». И я понимаю, что я со всеми этими мужчинами на разных социальных этажах, но так хочется своего развития и соответствия.

Эволюция, как мне усилить себя?

После полного вакуума я увидела, что могу нравиться и даже таким мужчинам.

Я только начала свой самостоятельный путь, конечно, у меня есть баги, но есть понимание, что прокачка себя как личности всегда имеет дивиденды, и мне очень хочется быть через несколько лет на уровень выше, а не жить в выдуманном мире. Есть ли у меня шансы на отношения с мужчинами с большей ОЗ, или это кредит иллюзий?

(Нет, автор нет шансов. Постарайтесь хотя бы немного уменьшить косяк перед мужем)

