«Памятники должны объединять общество»

27.02.2021, 20:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил не устанавливать на Лубянской площади каких-либо памятников. Такую идею он высказал в своем блоге.

«Голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», — считает столичный градоначальник.

Несколько дней назад на городском портале «Активном гражданине» началось голосование об установке монумента на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: памятник князю Александру Невскому или памятник основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому.

По итогам первого дня опроса голоса разделились примерно поровну. По данным Собянина, после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского.

Правление международного правозащитного общества «Мемориал»* опубликовало заявление, где высказалось против подобного голосования. Как считают в организации, сама идея восстановить памятник Дзержинскому могла прийти лишь человеку, «напрочь лишенному совести», но предложение установить памятник Невскому тоже нельзя назвать корректной альтернативой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доминанта на крови. Зачем властям возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента

—