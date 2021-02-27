“Дискредитация в глазах общества”. Рудьковский опроверг причастность к похищению Семинского

27.02.2021, 20:16, Новости дня

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Бывший глава Министерства транспорта Украины Николай Рудьковский 27 февраля на своей странице в Facebook заявил, что не причастен к похищению бывшего главы компании Нефтегаздобычи Олега Семинского.

По его словам, информация, которую распространяют СМИ, является неправдивой и “не имеет ничего общего с реальными обстоятельствами”.

“Распространение указанных фактов в средствах массовой информации является исключительно заранее спланированными действиями по дискредитации меня в глазах общества и служит основой для возможности совершения дальнейших противоправных действий в отношении меня”, – заявил Рудьковский.

Он рассказал, что находился в Украине в течение последнего года и следователи ни разу не вызвали его на допрос. Рудьковский добавил, что не является владельцем акций Нефтегаздобычи и никогда “не имел никакого отношения к компании Salazie B.V”.

По его словам, “распространение недостоверной информации” началось тогда, когда он покинул территорию Украины для отдыха. Рудьковский пообещал в кратчайшие сроки вернуться в Украину и ответить на любые вопросы как СМИ, так и правоохранительных органов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874780269465008&id=100007991888766

25 февраля СБУ и Офис генпрокурора сообщили, что раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя нефтегазовой компании. Правоохранители не называют имен, но судя по фабуле истории, речь идет о нардепе от “Слуги народа” Олеге Семинском, в то время возглавлявшем компанию “Нефтегаздобыча”.

“Нефтегаздобыча” – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине, разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области.

Согласно данным следствия, распределение прибыли компании происходило пропорционально по схеме: Рудьковский – 60%, нардеп Нестор Шуфрич – 30%, Семинский – 10%.

В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. После похищения главы правления между Рудьковским и Шуфричем возник конфликт в отношении дальнейшего перераспределения акций.

Согласно выводам следствия, похищение было задумано для рейдерского захвата компании и завладения долей главы правления “Нефтегаздобычи”.

Уже признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. 2 июня 2015 года пресс-служба ДТЭК заявила, что Семинский жив, находится в Киеве и не имеет имущественных или иных претензий к частному акционерному обществу “Нефтегаздобыча”.

2 февраля 2021 года Печерский суд Киева распорядился наложить арест на акции ЧАО “Нефтегаздобыча”, принадлежащие брату Рудьковского Сергею через компанию Salazie B.V. Арест был произведен в рамках уголовного производства, открытого в ноябре 2012 года по факту похищения Семинского. Фотокопии решения суда публиковала “Экономическая правда”.

В интервью “Украинской правде” Семинский заявлял, что “Нефтегаздобыча” создавалась на условиях принадлежности ему 10% акций ее уставного фонда. Эта договоренность была “понятийной” (не зафиксированной документами).

Держателем своего пакета акций Семинский называл Николая Рудьковского, на брата которого, Сергея Рудьковского, оформлена Salazie B.V. Salazie принадлежит 25% “Нефтегаздобычи”.

“Николай Рудьковский по мнению стороны обвинения является организатором расследуемых в данном уголовном производстве преступлений”, – говорилось в резулятивной части решения Печерского райсуда об аресте акций. В решении суда также указывается, что собранными материалами подтверждается мотив похищения и удержания Семинского: лишение его права требования у Рудьковского документарного оформления своего пакета акций.

Сам Рудьковский заявляет, что Семинский “обыкновенный шантажист, рэкетир и преступник, который сейчас занимается вымогательством”, и никогда не был акционером компании.

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