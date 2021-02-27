В Черном море начались международные учения НАТО Poseidon

27.02.2021, 20:12, Разное

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НАТО приступило к проведению учений под названием Poseidon 21 в акватории Черного моря, которые продлятся до 6 марта. В назначенный день все участники собрались в порту Констанца в Румынии.

Силы Альянса собрались вместе, чтобы отработать поведение в случае подводных и надводных угроз. Военные отработают смешанные варианты борьбы с авиацией и подлодками, принадлежащими условному противнику. В программу включено оказание первой медицинской помощи, морская заправка топливом, буксировка.

Poseidon 21 собрал более 700 военных кораблей. В учениях участвуют Франция, Болгария, Турция, Греция, США, Румыния и Испания. Планируется задействовать подводных роботов, самолеты Eurofighter Typhoon и Rafale, минные тральщики Tajo и Ayvalik.

Стоит отметить, что в начале февраля Турция и США уже проводили учения в Черном море. Они были направлены на поиск подлодки противника. В них участвовал самолет «Посейдон», истребители F-16, фрегаты «Тургут Реис» и «Оруч Реис», эсминцы «Дональд Кук» и «Портер».

Источник: govoritmoskva.ru