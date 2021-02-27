“Все чувства человека заменяются”: Российские ученые представили новую технологию распознавания запахов

27.02.2021, 20:12, Разное

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Российские исследователи в результате научной работы разработали уникальное устройство, позволяющее распознавать запахи. По словам исследователей, агрегат уже сейчас делает более совершенным процесс приготовления пищи, а в перспективе может помочь в диагностике разных болезней.

Результатом работы ученых, представляющих Сколковский институт науки и технологий, стало появление так называемого “электронного носа” – устройства, работающего по аналогии с природными биологическими процессами. В частности, в носу человека имеются обонятельные рецепторы, включающие несколько миллионов особых клеток. Последние обеспечивают взаимодействие ее с молекулами газообразных веществ. В момент встречи рецептора и молекулы генерируется химическая реакция, воспринимаемая человеческим мозгом как запах. По словам специалистов, электронный нос имеет сходное устройство, к котором заменителем рецепторов служит совокупность наноматериалов различной структуры. Когда на последние попадают молекулы, данный процесс заканчивается химическими реакциями от разных веществ, дающие возможность агрегату различать запахи. Инновационный прибор уже был успешно опробован в одной из структур общественного питания, где с его использованием ресторатор итальянского происхождения Уильям Ламберти приготовил одно из мясных блюд.

“Сегодня есть электронный нос, завтра будет электронная рука, которая будет обжаривать, и все, конец”, – иронически заметил кулинар. Его измышления более глобально резюмировал один из авторов разработки, старший научный сотрудник Лаборатории наноматериалов упомянутого научного учреждения Федор Федоров: “Все чувства человека заменяются, есть компьютерное зрение, мы заменяем глаза с помощью камеры, нос на электронный нос”.

Впрочем, по словам эксперта, разработка имеет более обширные цели в будущем. В частности, усовершенствованный в ближайшей перспективе электронный нос может быть использован для выявления некоторых опасных синтетических материалов, используемых для хранения пищи и воды. В конечном же итоге исследователи стремятся научить инновационное устройство распознавать зловредные молекулы в человеческом дыхании и, таким образом, более эффективно производить диагностику болезней уже на ранних стадиях.

Источник: www.1tv.ru