Ученые доказали аналогичность мышления у мышей и любителей «лайков»

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27.02.2021, 20:12, Разное
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Группа учёных из Европы и США доказала аналогичность мышления у лабораторных мышей и любителей «лайков» в социальных сетях. В обоих случаях их мозг работает по принципу поощрения за выполнение определённых действий.
Лабораторные мыши часто получают в тестировании награду в виде пищи. Это позволяет развивать у них зависимость и, как следствие, животными проще управлять. Сравнив показатели с людьми, исследователи обнаружили идентичность. Она затрагивает только тех, кто активно ведёт свой профиль в социальных сетях и жаждет «лайков». В этом случае мозг человека полностью зависит от поощрения и буквально требует его ежедневно. Психолог Дэвид Амодио из Нью-Йоркского университета рассказал, что новые тестирования помогли им понять угрозу социальных сетей в современном мире. Они, по мнению специалиста, начали доминировать в повседневной жизни многих людей. Это доказывает и эксперимент, проведённый группой экспертов. Они попросили людей публиковать смешные картинки на выделенном интернет-ресурсе и после этого внимательно отслеживали активность и количество «лайков». Оказалось, что чем больше человек получал одобрительных отзывов, тем более активно он действовал. В свою же очередь те, кто не удостоился заветных «мне нравится», намного реже опубликовывал картинки.

Зависимость от социальных сетей наблюдается у многих людей. Несмотря на это, учёные пока не могут понять точного процесса возникновения этого состояния и как с ним следует бороться. Также нет точных критериев оценки, что мешает идентифицировать это состояние и диагностировать его у людей.

Источник: profile.ru



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