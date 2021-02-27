Мнение: Америка как страна непуганых элитариев

27.02.2021, 20:10, Разное

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Интересный взгляд на современную Америку, в котором есть попытка сделать весьма радикальный вывод о тамошнем менталитете, исходя из одного базового факта: США – это удивительная (с европейской точки зрения) страна, в которой никогда не было социальных революций. Обычно это трактуется как, естественно, преимущество тамошнего строя – который, получается, настолько удачно удерживает страну от крайностей и ужасов, неизбежно связанных с революциями (уж нам ли не знать!) Но тут автор поворачивает проблему другим углом: если не было революций, не получается ли так, что правящий класс в США уж слишком НЕПУГАНЫЙ?! И не порождает ли эта “непуганость альфачей”, в свою очередь, свои специфические проблемы, главная из которых – непонимание того, что ДАВИТЬ можно лишь до определенного предела? Как бы то ни было – заход интересный.

“…В своё время в США направо и налево применялась лоботомия: особый вид “лечения” психических заболеваний (или “заболеваний”) путём частичного разрушения определённой доли головного мозга. Самое печальное, что решение о ней могли принять вовсе не только профессиональные психиатры и неврологи, а проводить операцию могли не только хирурги (!).

Лоботомия могла быть проведена детям по желанию родителей, осуждённым и даже… жёнам, если те, по мнению остальных членов семьи (то есть мужей), неадекватно себя вели. По стране бесконтрольно ездили мобильные “операционные”, в которых проводилась лоботомия через глазницу при помощи инструмента, напоминающего нож для колки льда (первые такие операции, собственно, именно ножом для колки льда и выполнялись).

После операции лоботомированные смирнели… иногда – очень сильно, до полного распада личности. В массовом порядке лоботомия применялась и к ветеранам, вернувшимся с фронтов Второй Мировой – из числа попавших в психиатрические лечебницы и кого не удавалось быстро привести в норму.

Побочные эффекты, разумеется, были ужасны (к счастью, не всегда). Но иногда не везло по-крупному. Подвергнутая лоботомии в 23 года по настоянию отца Розмари Кеннеди (сестра JFK) интеллектуально вернулась в состояние двухлетнего ребёнка. Впоследствии заново научилась ходить, но не говорить. Одна рука осталась парализованной… Умерла Розмари только в 2005 году в возрасте 86 лет – в спецучреждении (одном из тех, в которых провела всю оставшуюся жизнь).

И тут ведь не скажешь, что “время было такое”. В СССР, к примеру, лоботомия тоже применялась – с 1945 по 1950 год. Всего оперативному воздействию были подвергнуты около 400 человек. Проводились операции, разумеется, профессиональными хирургами с помощью специальных инструментов, и только в крайних случаях (при очень тяжёлой шизофрении). После анализа результатов (намного менее драматических, чем в США, где пострадали десятки тысяч человек) метод был запрещён – по принципу “как бы чего не вышло”: органическое поражение мозга практически неизлечимо, а у шизофреников всё же бывает ремиссия…

То есть в СССР (как и в большинстве других стран, где практиковалась лоботомия) использовали экспериментальный метод лечения для терапии безнадёжно больных. В США “лечили” социально девиантных и вообще “неудобных” с помощью кухонного ножа в мозг – чтобы они не расстраивали своим видом окружающих.

Вот так там было примерно всё. Это всё было нормой жизни – очень долго. И, самое главное, те, кто это всё творили, там НИКОГДА не несли реальной ответственности (от военных преступников и линчевателей до “врачей”, выполнявших нейрохирургические операции без лицензии хирурга). Это всё следует помнить при анализе дела Вайнштейна и всего такого прочего: совершеннейшую незамутнённость в некоторых вопросах и отсутствие страха позднейших проблем.

Нам подсознательно хочется сравнить тамошнюю ситуацию с нашей, но это не имеет смысла. Всё слишком иначе.

У нас тоже есть и были, грубо говоря, условные “хозяева жизни”. Но на них находилась и управа. Слишком много о себе мнившая “элита” царской России в итоге увидела 1917 год. А “хозяева жизни” следующей генерации – 37-й. А следующие – огребли, хотя уже не так сильно, в 1950-е. А потом было большое обрушение всего с “разбором полётов” в 1980-90-е… Да и сейчас мэров с губернаторами, да даже и министров сажают вполне серьёзно.

В США же НИКОГДА не было ничего подобного. Там все эти только что, грубо говоря, “слезшие с дерева” в своей откровенности примитивные “альфачи” только с началом “политкорректности” столкнулись с первыми проблемами. Там и Просвещение-то во многом прошло “по касательной”: не было в Америке ни Французской революции, ни Петра с Фридрихом, а первоначальное население перебралось в будущие США ещё до Просвещения, сохранив во многом средневековый менталитет… Именно этой “Старой Америки” так до дрожи боятся тамошние левые интеллектуалы и прочая “прогрессивная общественность”. И имеют к тому основания: есть подозрение, что, вернись та к власти в полной мере, у неё сразу же обнаружится “синдром Бурбонов”, которые, по оценке Талейрана, вернувшись по итогу Наполеоновских войн к власти во Франции, “ничего не забыли и ничему не научились”.

Вот только сочувствовать другой стороне (то есть американским левым) тоже нет особых оснований. Прежде всего, там политическая культура вот именно такая, нет другой. Так что бороться с реваншем “зловещего уюта” там будут ровно теми же методами, что прежде использовала “Старая Америка”. Они сейчас там застряли где-то между 1917-м и 1937-м…

Но и здесь судить их по нашим лекалам нельзя! Сейчас в США – вовсе не “ранний СССР”.

Следует учитывать, что тамошние “левые” – это вовсе не наши “красные”. У них есть огромный изъян. Американские “леваки”защищают меньшинства, устраняют все виды неравенства… кроме самого очевидного – материального. В СССР тоже шла борьба за равноправие наций, за эмансипацию и прочее, но было и основное: широкие массы населения старались обеспечивать, шкала доходов была весьма плоской.

В США же именно об этом и забыли. Оно и понятно: нынешние левые движения в защиту разнообразных меньшинств там изначально спонсировались именно для того, чтобы создать, что называется, “альтернативную левую повестку” , отличную от простой околосоциалистической повестки перераспределения собственности в пользу малоимущих. А потом ситуация как-то постепенно вышла из-под контроля… А вот “Старая Америка” вынужденно апеллирует теперь к большинству населения – и потому тоже как-то странно мутирует в некий право-левый политический гибрид, напоминающий что-то из первой половины XX века…

Одним словом, там ситуация сложная. Её трудно понять с нашей точки зрения. У нас всё иначе”.

Возражения на вышесказанное, конечно, тоже очевидны. Прежде всего можно указать на то, что американские “элитарии”, хоть и не падали ни разу жертвами революций – все же находились всегда в чрезвычайно токсичной и в высшей степени конкурентной среде, так что были вынуждены всегда держать ухо востро и без угрозы “народного гнева”.