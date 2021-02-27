От Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург

27.02.2021, 20:04, Новости дня

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В Антарктиде гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров откололся от шельфового ледника Брант, где расположена британская исследовательская станция Halley, сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Крупные трещины начали появляться на леднике еще около десяти лет назад. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, увеличиваясь на один километр в сутки. В пятницу она расширилась на несколько сотен метров, в результате чего образовался айсберг, сопоставимый по размерам с Санкт-Петербургом, передает РИА «Новости».

«Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется», – рассказала руководитель службы Джейн Фрэнсис.

По ее словам, откол айсберга не несет опасности для станции, поскольку еще в 2016 году ее перенесли вглубь Антарктиды. В настоящее время на станции нет сотрудников – они покинули континент в середине февраля после наступления антарктической зимы.

В октябре 2019 года от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. километров, который по размерам лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.