 

В Англии тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

27.02.2021, 20:04, Новости дня
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В английском Эксетере эвакуировали две тысячи домохозяйств после того, как на строительной площадке нашли неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны, сообщило местное управлением полиции.

Снаряд длиной более двух метров обнаружили рядом с Эксетерским университетом, большинство их эвакуированных – студенты, передает ТАСС.

Изначально радиус зоны эвакуации составлял 100 метров, позже его расширили до 400 метров. Из-за эвакуации пришлось временно прекратить движение по участку железной дороги, проходящей рядом с университетом. Уточняется, что в Эксетере в годы Второй мировой войны располагалась база ВВС Великобритании. Сам город был подвержен массированным бомбардировкам самолетами Третьего Рейха.

В феврале прошлого года в Венеции эвакуировали 3,5 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой.



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