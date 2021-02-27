 

Сирия потребовала от ООН остановить агрессию США

27.02.2021, 20:04, Новости дня
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Дамаск призывает Совет безопасности ООН принять меры к прекращению агрессии со стороны Соединенных Штатов, говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

«Министерство вновь призвало Совет безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В письме, отправленном на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета безопасности организации заявляется, что авиаудары США по территории Сирии являются «неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».

Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения.



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