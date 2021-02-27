 

Ку-Клукс-Клан призвал своих членов быть менее белыми

27.02.2021, 19:51, Разное
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Глава общественной организации «Ку-Клукс-Клан» Тимоти Уайт обратился к членам движения с открытым письмом, в котором призвал их бороться с проявлениями белого шовинизма и стараться быть «менее белыми» в обычной жизни. По мнению Уайта, белая токсичная маскулинность является основной причиной плохого имиджа движения в США и других западных странах.

В рекомендациях Уайта было указано, что его цель — научить членов Ку-Клукс-Клана быть «менее белыми», помочь им «понять, что значит быть белыми» и «бросить вызов тому, что значит быть расистами». В знак поддержки движения Black Lives Matter члены Ку-Клукс-Клана в Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско проведут торжественные факельные шествия, на которых будут помечать двери домов афроамериканцев особыми символами, которые означают, что они теперь находятся под защитой организации.

«Пора сломать стереотип о том, что Ку-Клукс-Клан не поддерживает то, что делает Black Lives Matter. Нам тоже кажется, что одна раса должна делать всё, что захочет, а представители другой расы должны молчать и каяться за преступления предков. Мы даже готовы сопровождать марши BLM вооружённым конвоем и строить для наших чернокожих братьев, по той или иной причине не имеющих достойного жилья, особые «лагеря дружбы народов», в которых наши чернокожие собратья смогут жить и трудиться совершенно бесплатно», – рассказал Тимоти Уайт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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