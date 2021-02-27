 

Премьер Саксонии – у антироссийских санкций «нет будущего»

27.02.2021, 19:32, Новости дня
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Премьер-министр немецкой земли Саксонии Михаэль Кречмер осудил санкционную политику Германии в отношении России, подчеркнув, что у неё нет будущего, пишет TAG24. По его словам, штрафные меры не окажут никакого воздействия, ведь их можно будет обойти самыми разными путями. Также политик осудил «жёсткий и непреклонный тон» в диалоге с Москвой немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса.


Reuters

Премьер-министр немецкой земли Саксонии Михаэль Кречмер осудил санкционную политику своей страны в отношении России, пишет TAG24. По его словам, это правильно, что Брюссель и Берлин потребовали правового разбирательства в связи с задержанием российского блогера Алексея Навального: «Но это ничего не изменит в том, что санкции не окажут никакого воздействия, что их можно будет обойти самыми разными путями, в связи с чем у них как политического инструмента нет будущего».

Кречмер подчеркнул, что все премьер-министры в Восточной Германии выступают за отмену штрафных мер. Сам же он — если позволит ситуация с пандемией коронавируса — собирается в апреле приехать в Москву для того, чтобы открыть там совместную выставку Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена. Он собирается воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поговорить с представителями гражданского общества, оппозиции и властей в России.

Премьер-министр также осудил «жёсткий и непреклонный тон» в диалоге с Москвой немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса. Для него непонятно, почему он так себя ведёт. «Нам и сейчас нужно говорить друг с другом, а не друг о друге», — подчеркнул Кречмер. По его словам, глава внешнеполитического ведомства должен, наоборот, стремиться к взвешенной позиции. 



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