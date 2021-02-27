Das Erste – немецкий бизнес теряет деньги из-за «ледникового периода» в отношениях России и Германии

27.02.2021, 19:32, Новости дня

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Немецкие компании терпят убытки из-за политических трудностей в отношениях РФ и Германии, пишет Das Erste. Одно из предприятий в Саксонии лишилось разрешения на экспорт и теперь не может поставить свою технику российскому клиенту. При этом сделано это было без каких-либо объяснений, а в ответ на запросы ответственное за решение этих вопросов ведомство просто отмалчивается, рассказывает немецкий телеканал.

Вот он стоит, большой и тяжёлый, готовый к отправке. Криогенный блок, ключевой элемент воздухоразделительной установки, произведённой компанией Cryotec в Вурцене. Вообще-то этот блок и сопутствующие комплектующие должны уже быть в России.

КОРИНЕ ЦИГЕ, управляющий директор Cryotec: Установку, которую мы видим, планируется использовать для создания азота. Азота высокой чистоты, который клиент из РФ будет применять в производстве микроэлектроники, а именно полупроводников.

Всё готово к отправке и должно вообще-то уже находиться в Нижнем Новгороде на Волге. Но сделка сейчас заморожена.

КОРИНЕ ЦИГЕ: Для поставок в Россию всегда нужно получать разрешение на экспорт. И у нас оно было до середины, точнее, конца января. А в конце января его неожиданно аннулировали без каких-либо объяснений.

Клиент в РФ ждёт. Cryotec терпит убытки. За решение этого вопроса ответственно Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля в гессенском городе Эшборн. Запрос MDR Sachsen там комментировать отказались. Производители установки в Вурцене считают, что проблема с поставкой у них возникла из-за ледникового периода в дипломатических отношениях Германии и России.

КОРИНЕ ЦИГЕ: Если читать между строк, то, по моему мнению, здесь речь идёт о перекладывании политических трудностей на плечи небольших предприятий среднего бизнеса.

Компания уже обратилась в федеральное и земельное министерства экономики.

МАРТИН ДУЛИГ, министр экономики Саксонии: Как и раньше, мы очень заинтересованы в хорошем сотрудничестве с Россией. Саксония очень бы хотела, чтобы мы отказались от санкционной политики, но она всё ещё проводится.

Министр перенаправляет в федеральное ведомство. Сотрудники Cryotec звонят туда каждый день, и их там постоянно обнадёживают.

КОРИНЕ ЦИГЕ: Что меня, конечно же, не устраивает. У нас здесь стоит установка, которую нужно поставить, чтобы мы могли заработать. Не говоря уже о том, что у среднего бизнеса сейчас есть и другие проблемы.

Но им не остаётся ничего, кроме как ждать.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2021 года.