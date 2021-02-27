 

В Черном море проходят учения НАТО, в них участвуют более 700 иностранных военных

27.02.2021, 19:26, Новости дня
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В Черном море с 26 февраля по 6 марта проходят учения НАТО “Посейдон 21”. Их организовала Румыния с участием военных еще шести стран. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Генштаба румынских ВМС.

По данным ВМС, в учениях примут участие более 700 солдат из Румынии и других стран, которые будут использовать 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик пиротехнического вмешательства и подводный робот с дистанционным управлением.

“Командование флота Констанцы проводит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых задействованы силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции”, – говорится в сообщении.

В Генштабе румынских ВМС заявили, что цель учений – усилить быстрое реагирование сил Североатлантического альянса “в контексте непрерывных изменений в региональной среде безопасности”.

Участники отработают борьбу с подводными угрозами, в частности выявление и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника. Кроме того, проведут учебные маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.

Учения “Посейдон 21” включены в совместную программу расширенной подготовки НАТО (CJET).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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