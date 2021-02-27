Винник: Отец меня никогда не видел на сцене. Должен был приехать ко мне на концерт и утром умер

27.02.2021, 19:26, Новости дня

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В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону украинский певец Олег Винник сообщил, что его отец никогда не видел его на концерте.

“Родителей уже нет. Отец меня никогда не видел на сцене. Никогда, ни на одном концерте. И в день события, которое должно было состояться, он ехал ко мне на концерт. И утром умер. В 9.30 утра. А должны были быть на концерте. Приехала племянница с мужем. Я говорю: “А где отец?” – “Что-то плохо стало. В лікарні у Жашкові”. Там же недалеко от Белой Церкви, 40 с чем-то километров. Я отработал концерт – и хотел поехать же в больницу. Но уже в машине мне сказал зять, что отца нет. И рассказал как”, – объяснил он.

По словам певца, была “еще такая аура”.

“Мы где-то на полтора часа затянули концерт. Это как творческий такой был вечер. Куча цветов была такая… Ее обойти было нереально. Я просто ложил на кучу. Иконы из Афона, там такие вещи… Такое впечатление, что там ладаном пахло. И потом только я в бусе понял, что это. Все, поехали – похоронили отца”, – отметил Винник.

Он подтвердил, что в день смерти матери тоже выходил на сцену.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Свою карьеру Винник начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год.

Отец певца, Анатолий Винник, скончался в декабре 2013 года, мать Анна Винник – в мае 2018-го.



Дмитрий ГОРДОН

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