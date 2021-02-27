В больнице в Черновцах, где произошел пожар, пациент погиб не от ожогов – мэрия

27.02.2021, 19:26, Новости дня

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Инфицированный коронавирусом пациент Черновицкой больницы №1, который погиб во время пожара 27 февраля, скорее всего, задохнулся. Об этом сообщила начальник управления медобслуживания в сфере здравоохранения горсовета Наталья Калмыкова.

“Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся”, – сказала она.

По данным чиновников, погибшему было 76 лет.

Еще одному пострадавшему вследствие пожара, который находится в реанимации с ожогами 70% тела – 77 лет, он пребывает в сознании.

Пожар в Черновицкой больнице №1, в которой лечат инфицированных коронавирусом, произошел 27 февраля на втором этаже пятиэтажного здания. Были эвакуированы 20 человек.

Согласно озвученной в СМИ первоначальной версии инцидента, пожар произошел из-за взрыва кислородного баллона. Позже из трех версий оставили одну – самоподжог одного из пациентов.

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