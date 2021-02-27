 

“Может помочь диагностике”: Ученые заявили о возможности предсказания болезни Альцгеймера по походке

27.02.2021, 19:22, Разное
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Объединенный коллектив канадских ученых провел исследование, в ходе которого изучил ряд внешних маркеров, позволяющих диагностировать у пациентов разные разновидности деменции, включая болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что о наличии одного из вышеуказанных заболеваний могут наглядно свидетельствовать некоторые особенности походки больного.
В исследовании ученых, представляющих несколько региональных научных учреждений Канады, приняли участие около пяти сотен человек пожилого возраста. В рамках научной работы исследователи провели сравнение нарушений в походке людей с такими диагностированными заболеваниями, как субъективные когнитивные нарушения, легкие когнитивные расстройства, болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви и болезнь Альцгеймера. В ходе анализа в учет брались показатели в виде ритма, вариативности, темпа и способности к контролю позы. В итоге выяснилось, присутствие высокой вариабельности походки коррелировало с наличием более низких когнитивных функций. Также такая динамика хождения сигнализировала о наличии болезни Альцгеймера с точностью 70%.

“Нам уже давно известно, что когнитивные проблемы, такие как плохая память и исполнительная дисфункция, могут быть признаками развития деменции. Теперь мы видим, что двигательная активность, особенно то, как вы ходите, может помочь диагностировать различные типы нейродегенеративных состояний”, – резюмировал один из лидеров исследования Мануэль Монтеро-Одассо. Эксперт подчеркнул, что вариабельность походки, под которой в медицине понимается наличие колебаний корпуса от шага к шагу, является несомненным маркером процессов, функционирующих в мозговых отделах, имеющих связь с совокупностью когнитивных нарушений. Материалы научной работы были размещены в Alzheimers&Dementia: The Journal of the Alzheimers Association.

Источник: profile.ru



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