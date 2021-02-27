 

Дарья Мороз рассказала о результатах посещения детокс-клиники

27.02.2021, 19:22, Разное
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В своем микроблоге Instagram Дарья Мороз опубликовала снимок без макияжа и пояснила подписчикам, какие она результаты получила после недельного посещения детокс-клиники. Актриса призналась, что осталась довольна пребыванием в элитном центре, расположенном в Ленинградской области.
По словам Дарьи Мороз, результаты – «огонь», так как за последние семь дней она отлично выспалась, отдохнула, похудела на четыре килограмма, прочла книгу и написала 50 страниц своего произведения. Кроме этого, экс-супруга Константина Богомолова погуляла на природе, вдыхая прекрасный воздух Финского залива. Артистка проходила курс DETOX, а также процедуры по восстановлению и релаксации. После строгой диеты Дарья Мороз уже заново начала ощущать вкус еды и осознала после лекций специалистов, насколько люди буднично вредят своим организмам каждый день.

Звезда «Содержанок» поблагодарила своего лечащего врача за полный врачебный контроль. Она призналась, что совсем не хочет уезжать домой и пообещала еще вернуться в элитную детокс-клинику. Также Дарья Мороз пригрозила семье, что «замучит теперь их новым подходом к бытию и питанию». Подписчики оценили смелое фото и преображения актрисы. В комментариях ей написали, что она отлично выглядит, отметив бархатную кожу и естественную красоту артистки театра и кино.



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