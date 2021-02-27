Ученые доказали эффективность секса в борьбе с бессонницей

27.02.2021, 19:22, Разное

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Доктор Джудит Дэвидсон из Королевского университета доказала эффективность секса и мастурбации в борьбе с бессонницей. Эксперт уверена, что подобными действиями необходимо дополнять другие способы лечения этого недуга.

Несмотря на обширное изучение оргазма и сна, не существует достаточной базы данных о взаимодействии этих двух состояний. Это, уверена Дэвидсон, результат табу, присутствующего в научном сообществе. Именно из-за столь ограниченных данных доктор решила более детально изучить, как же именно оргазм влияет на качество сна мужчин и женщин. Для этого она провела небольшое исследование с участием 10 человек. Они описывали качество своего сна в обычный день и после сексуальной активности. Оказалось, что после оргазма даже при мастурбации в мозгу выделяется гормон радости пролактин, а уровень гормона стресса кортизола снижается. Это и является хорошим подспорьем при бессоннице, так как человеку легче расслабиться.

Несмотря на такие данные, точно утверждать о действенности метода нельзя из-за малого числа участников. Медик отметила, что оргазм не является панацеей для всех людей в мире. Несмотря на это, его можно использовать в качестве дополнительного метода для расслабления, вместе с лекарственными препаратами от бессонницы.

Источник: www.medikforum.ru