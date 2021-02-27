 

Ученые доказали эффективность секса в борьбе с бессонницей

27.02.2021, 19:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Доктор Джудит Дэвидсон из Королевского университета доказала эффективность секса и мастурбации в борьбе с бессонницей. Эксперт уверена, что подобными действиями необходимо дополнять другие способы лечения этого недуга.
Несмотря на обширное изучение оргазма и сна, не существует достаточной базы данных о взаимодействии этих двух состояний. Это, уверена Дэвидсон, результат табу, присутствующего в научном сообществе. Именно из-за столь ограниченных данных доктор решила более детально изучить, как же именно оргазм влияет на качество сна мужчин и женщин. Для этого она провела небольшое исследование с участием 10 человек. Они описывали качество своего сна в обычный день и после сексуальной активности. Оказалось, что после оргазма даже при мастурбации в мозгу выделяется гормон радости пролактин, а уровень гормона стресса кортизола снижается. Это и является хорошим подспорьем при бессоннице, так как человеку легче расслабиться.

Несмотря на такие данные, точно утверждать о действенности метода нельзя из-за малого числа участников. Медик отметила, что оргазм не является панацеей для всех людей в мире. Несмотря на это, его можно использовать в качестве дополнительного метода для расслабления, вместе с лекарственными препаратами от бессонницы.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Душехранилище

28.07 / Звезду фильма “Морозко” Наталью Седых пытался убить любовник-иностранец

17.10 / Мнение: Бесплатный блог нуждается в поддержке!

11.07 / Бездомные поляки заполонили Берлин

15.01 / Подруга Грачевского показала последнюю переписку с режиссёром в больнице

30.12 / В список погибших от COVID-19 российских медработников внесли больше 1000 имен

11.09 / Ученые определили неожиданную причину ускоренного старения

27.01 / В Индиане турист встретил в лесу йети с детенышем

18.01 / Личные фото и обилие растений: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали интерьер своего поместья Анмер Холл

28.01 / Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Аня Чиповская и другие на премьере фильма “Кто-нибудь видел мою девчонку?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска