Северокорейские санкции против России будут действовать до урегулирования ситуации с дрезиной

27.02.2021, 18:51, Разное

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Председатель Государственного совета КНДР товарищ Ким Чен Ын подписал указ о введении антироссийских санкций в связи с угоном несамоходной дрезины у крестьян артели Пуккынсё.

«Находится за пределами разумных сомнений тот факт, что российское государство несёт весь груз ответственности за действия своих официальных представителей, допустивших недружественный акт нарушения доверия корейского народа к российскому народу. Это совершенно не соответствует духу братской любви, которую вся Северная Корея питает к России. Слёзы мешали Любимому Руководителю подписать этот справедливый Указ, но он преодолел сомнения», – сообщило Корейское центральное телевидение.

Напомним, российские дипломаты, которые использовали взятую напрокат дрезину для выезда из КНДР, забыли её вернуть. Это вызвало резкую реакцию внешнеполитического ведомства Северной Кореи. Поиски дрезины на российской территории не дали результатов, она исчезла бесследно. Скандал продолжился отзывом северокорейского посла, а теперь дошёл и до антироссийских санкций.

Введённые КНДР санкции запрещают экспорт в Россию любых изделий, в которых используются северокорейские патенты, экспорт авиационной и космической техники, автомобилей, свежего и подсушенного сена, а также ким-чи. Северокорейским ресторанам, находящимся вблизи здания МИД России, предписано закрыться до особого распоряжения.

В указе отмечено, что действие санкций автоматически прекратится в момент передачи дрезины представителям артели Пуккынсё на мосту Дружбы. До этого момента отозванный из России посол КНДР Син Хон Чхол будет жить в нейтральной зоне аэропорта Шереметьево, поскольку возможности вылететь на родину для консультаций он не имеет.

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