Приход — в расход

27.02.2021, 18:44, Разное

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В РФ расцвел бизнес по продаже церквей: изучаем лоты и объявления.

Ярославль

Николо-Тропинский храм XVII века стоит в самом центре Ярославля — от главной площади города его отделяет река Которосль. На сайтах агентств недвижимости (здесь и здесь) он продается давно, поэтому цену приходится сбавлять: от первоначальных 45 млн дошли до нынешних 39. Происхождение объекта продавцы и агенты не афишируют: ЦИАН утверждает, что здание построено в 1900 году и является «административно-складским». В объявлении написано, что древняя церковь «идеально подходит для размещения… офисов крупных компаний, политических партий, фондов общественной и государственной направленности, гостинично-ресторанных комплексов, культурно-оздоровительных медицинских учреждений». О неплохом состоянии объекта свидетельствует рекламный ролик. Общая площадь объекта — 697 кв. м; вместе с ним продается участок 45 соток.

Объявление о продаже Николо-Тропинского храма. Скриншот: avito.ru

Храм св. Николая в Тропинской слободе Ярославля на самом деле построен в 1660 году и получил известность, когда рядом с ним, на переправе через Которосль, умер патриарх Никон — отец церковной реформы и виновник Русского раскола. Получив прощение царя после опалы, он возвращался из ссылки в Москву, но не доехал. Гроб с телом патриарха был установлен в Тропинском храме 17 августа 1681 года. В РПЦ периодически ведутся разговоры о канонизации Никона.

Храм закрыли в 1931 году и передали его деревообрабатывающей фабрике. Оборудовав в нем клуб для рабочих, фабрика снесла купол и колокольню, а приходское кладбище постепенно застроили жилыми зданиями (сейчас на нем элитные коттеджи). В послевоенные годы обезображенный храм использовали как склад: последним его владельцем уже в начале ХХI века было ОАО «Ярославрыба», которое провело утилитарную реставрацию здания, разделив его на офисы. Последним собственником храма в реестрах числится ООО «Торгкоммерц», куда — в связи с банкротством — арбитражный суд в середине февраля назначил конкурсного управляющего. Возможно, теперь продажа храма ускорится.

Николо-Тропинский храм. Фото начала XX века

Риелторы, занимающиеся объектом, уверяют, что «имеются все согласования» на расширение его площади примерно в два раза. Еще в 2018 г. департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области согласовал проект реконструкции храма, разработанный ООО «Ветер». Он предусматривает возведение на прихрамовой территории Г-образного корпуса и новой ограды, но не возвращает храму исторического облика, который может смутить потенциальных арендаторов. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Объявление о продаже Николо-Тропинского храма. Скриншот: avito.ru

Ярославская епархия РПЦ, которая в упор не замечает Николо-Тропинский храм, тем не менее не смогла смириться с существованием в центре города прихода «альтернативной» православной церкви — Российской православной автономной (РПАЦ), который с 1992 г. на законных основаниях занимал храм Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке (также XVII в.), проведя полную научную реставрацию этого уникального трехшатрового памятника. В ноябре 2016 г. арбитражный суд изъял этот храм у верующих «в пользу государства», а уже в 2017-м он был передан РПЦ. С тех пор РПАЦ, имеющая в городе большую зарегистрированную общину, не имеет постоянного места для богослужений.

Село Завалово Тульской области

Храм св. великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Одоевского района Тульской области построен в 1843 г. в стиле позднего классицизма на месте деревянного храма XVII в. В том же XIX в. к нему пристроили придел, трапезную и колокольню. Объявление о его продаже провисело на Avito весь прошлый год, и оно было более честным, чем в Ярославле: «Продается церковь… Расположена на берегу реки Упа». В состав лота входил земельный участок 1 345 кв. метров. За все это культурно-природное наследие просили всего 450 тысяч. В результате под Новый год церковь ушла за 186 тысяч — по цене старых Жигулей!

Храм св. великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области

Село Завалово возникло у «Засечной черты» Московского царства при Иване Грозном. Сейчас в нем официально зарегистрировано 18 жителей, но есть немало богатых дачников, в том числе высокопоставленных военных из Москвы. Наверное, ради них в прошлом году открыли новый мост через Упу. Напротив Завалова начинается известный заповедник «Тульские Засеки». Покупателем храма стал тоже москвич — Павел Юрьевич Осипов, данные которого совпадают с размещенными в интернете сведениями о столичном арбитражном управляющем.

Продавал же храм тульский арбитражный управляющий, назначенный судом после банкротства собственника здания — 30-летней местной предпринимательницы Натальи Купрюхиной. Она, в свою очередь, приобрела храм, когда разорился заваловский сельхозкооператив — наследник колхоза, хранившего в храме зерно.

Охранный статус как памятник местного значения храм получил еще в 1960-е, но ни один собственник не сделал ничего для его реставрации.

Внутри храма, правда, можно обнаружить простенькие подсвечники и аналои — кто-то совершал в нем молебны. Но это была явно не РПЦ, так как в ее Белевской епархии, охватывающей Одоевский район, храмом не интересовались вплоть до появления сведений о его продаже. Когда в епархию начали звонить журналисты, она инициировала «проверку законности продажи». Заявленная цель: получить храм в церковную собственность, но как это оформить юридически — непонятно. В епархии рассчитывают главным образом на «сознательность» покупателя…

Москва

Долго и, похоже, безнадежно продается в Москве исторический храм Николо-Рогожской общины древлеправославных христиан-старообрядцев на Малой Андроньевской улице, недалеко от метро «Площадь Ильича». В интернет-объявлениях он обозначен как «особняк» площадью 1 204 кв. м и стоимостью 228 млн 760 тысяч рублей. Причем за последние пару лет цена лота снизилась почти в два раза.

Николо-Рогожский храм на Малой Андроньевской улице в Москве, 1915 год

Николо-Рогожская церковь — признанный уникальный образец модерна, или «неорусского стиля», построенный в 1910–15 гг. по проекту архитекторов Бондаренко и Благовещенского. Вплоть до закрытия в 1929-м храм являлся духовно-административным центром Русской древлеправославной церкви (РДЦ), которая восстановила свою иерархию в 1923 г. В течение семи лет в этом храме заседал Главный церковный совет РДЦ и Объединительная комиссия по сближению двух крупнейших старообрядческих согласий. Президиум Моссовета мотивировал изъятие храма у верующих «острой необходимостью рабочих фабрики № 4 Москвошвей в клубном помещении». Фабрика Москвошвей со временем стала объединением «Пионер», которое и довело храм до аварийного состояния к 1993 году, когда он был продан в частные руки и реконструирован под офисы. Один из них на рубеже веков занимал «Союз правых сил».

Ныне здание находится на балансе ООО «Альтавир», связанного с группой «Ренова» Виктора Вексельберга. Во всяком случае, когда руководство РДЦ ставило вопрос о возвращении храма церкви, переговоры с ней вели «люди Вексельберга», которые якобы предлагали старообрядцам купить свой же храм «со скидкой». «Альтавир» позиционирует себя как строительная компания, а ее учредителем является кипрский офшор «Долардино Холдингс Лимитед», до недавнего времени зарегистрированный по тому же адресу, что и компания «C.M. Renova Limited».

Как сообщал портал Credo.Press, осенью прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал на 200 000 рублей собственника Никольско-Рогожской церкви за нарушение обязательств по сохранению памятника. Сейчас главным арендатором храмовых помещений является Российская академия предпринимательства, один из учредителей которой — Российский союз промышленников и предпринимателей. Среди массы других арендаторов выделяется «Центр семейного и сексуального развития Валерии Агинской», который прямо в храме организует курсы по «развитию интимных мышц» и «искусству оральных ласк».

РДЦ не оставляет попыток вернуть храм, но пока ситуация выглядит тупиковой.

Николо-Рогожский храм в наши дни

По словам представителя церкви о. Андрея Марченко, «памятники у частных собственников должно выкупать государство, которое в свое время национализировало их. Раз Российская Федерация признает себя правопреемницей СССР, платит по долгам, в том числе международным организациям, почему не выполнить обязательства перед своими гражданами? Страница репрессий против верующих не будет перевернута, пока такие примеры существуют в обществе».

Саратов

Еще один старообрядческий памятник — целый кафедральный Покровский собор Белокриницкой иерархии (ныне — Русская православная старообрядческая церковь, РПСЦ) — продается с осени прошлого года через компанию ЦИАН в Саратове. Он расположен в центре города, на улице Кузнечной, и был построен в эклектичном стиле в 1890-е. Как и в Ярославле, продавец умалчивает о происхождении объекта, называя его «нежилым зданием свободного назначения» площадью 377 кв. м с участком 6 соток. «Здание требует ремонта, подходит под все виды деятельности, гостиницу, хостел, ночной клуб. Закрытый двор на 3 дома, автоматические ворота», — сказано в описании лота. Цена — 13,5 млн.

Покровский собор Белокриницкой иерархии в Саратове. Наши дни

Собор внесен в перечень объектов культурного наследия Саратовской области, хотя нынешний собственник — предприниматель и общественник Вячеслав Севостьянов — пытается оспорить этот статус с помощью заказанных им экспертиз. Храм оставался действующим почти до самой войны — его закрытия добились в 1940 г. охранники Саратовской тюрьмы, заселившие примыкающие к собору здания. С 1954 по 2016 гг. собор занимал клуб Всероссийского общества слепых, которое и продало здание Севостьянову. Когда-то он организовал в Саратове Китайский деловой центр, а потом безуспешно баллотировался в Госдуму и местные представительные органы от ЛДПР и «Патриотов России», параллельно скупая разную недвижимость. Но наступили тяжелые времена, и недвижимость приходится распродавать, пока этим не занялись конкурсные управляющие, как в случаях с храмами в Ярославле и Завалове.

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Конечно, этими примерами не исчерпывается список исторических храмов, выставлявшихся на продажу в РФ. В нулевые были проданы даже два московских храма — св. Александра Александрийского на Ленинградском проспекте, где разместился банк, и св. Филиппа на Большой Никитской, где сейчас ресторан. По словам журналиста «МК» Сергея Бычкова, который расследовал эти инциденты, владельцы зданий избегали претензий РПЦ с помощью управлявшего московскими приходами митрополита Арсения (Епифанова), якобы принимавшего от них щедрые «пожертвования».

Главный редактор сайта «Хранители наследия» и активист «Архнадзора» Константин Михайлов опубликовал еще несколько примеров продажи храмов, на которые по закону могла бы претендовать РПЦ. Это церкви Рождества Богородицы в Кашине (XVIII в.), где размещался кинотеатр, Преображения в подмосковном селе Нестерово (1820-е), которая на момент продажи была действующей, Михаила Архангела в окрестностях Череповца (конец XIX века), Сретения Господня в Кинешме (XVIII в.), Казанской иконы Божией Матери в Бежецке (XVIII в.) и Рождества Богородицы в Рязанской области (начало XIX в.).

Продажа ставших ненужными храмов происходит в современной РФ на фоне силового изгнания «альтернативних» православных общин из отреставрированных или даже построенных этими общинами храмов, в которых они как раз нуждаются. В одном лишь Суздале и Суздальском районе верующих РПАЦ изгнали из 16 храмов, переданных им как правило в виде руин в 90-е и полностью отреставрированных общинами. В Пензенской области несколько лет назад судебные приставы вообще снесли до основания целый монастырь ИПЦ, существовавший там с советских времен.

Продажа храмов — яркий индикатор лицемерия «православно-патриотической» пропаганды и государственной идеологии опоры на «традиционные ценности». В стране, где большинство храмов, невзирая на их культурную ценность, было осквернено и изуродовано в совсем недавнем прошлом, недопустимо самоустранение государства от ответственности за их судьбу, если такие храмы попали в частные руки.

Если РФ станет свободной, то в ней обязательно встанет вопрос о реституции — с разумной компенсацией ущерба, нанесенного историческим собственникам.

Но этот вопрос имеет две стороны: отственность государства и установление надлежащего собственника. И решение именно второй части вопроса, учитывая все коллизии церковной истории ХХ века, не обещает быть простым.

Александр Солдатов

специально для «Новой»

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