Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба

27.02.2021, 18:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-полковника Оника Гаспаряна. Об этом говорится в заявлении главы Армении, которое опубликовано на его сайте 27 февраля.

“Проект указа был изучен аппаратом президента республики, детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции. Еще раз подчеркиваем, что президент республики не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами”, – сказано в тексте заявления.

Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет, считают в администрации Саркисяна.

“Очевидно, что в связи с войной личный состав вооруженных сил более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем личного состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае. Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует системных и всеобъемлющих решений и не может быть урегулирована посредством частых кадровых изменений, без учета ситуации в стране”, – отмечается в заявлении.

Саркисян вернул проект указа с возражениями.

“Президент республики преследует одну цель – защитить страну от угроз конституционному порядку и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную работу вооруженных сил”, – подытожили в администрации.

Премьер Армении сообщил об увольнении Гаспаряна 25 февраля. Это стало следствием требования Генштаба ВС Армении немедленной отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватных решений.

Заявлению военных предшествовало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне в интервью порталу 1in.am Пашинян заявил, что в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе российские ракеты “Искандер” “не взорвались” или “взорвались, например, на 10%”. “Может быть, это было оружие 80-х?” – сказал Пашинян.

Хачатрян в беседе с журналистами Yerevan.Today по поводу “Искандеров” сначала “долго смеялся”, после чего отметил, что “это невозможно”. Позже минобороны Армении заявило, что слова Хачатряна были искажены. Хачатрян был уволен указом президента Саркисяна по предложению Пашиняна.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

—