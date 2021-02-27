Винник: Когда ж уже политики скажут: “Ребята, если я не прав, перед всеми отрубите мне руку, если она что-то взяла”

27.02.2021, 18:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский певец Олег Винник в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону ответил на вопрос, что он думает об украинской политике.

“Сейчас вообще сложно. Очень сложно. Она очень всегда молодая, стихийная. И завзята, знаешь. Оно же видно: когда человек приходит сначала в одном костюме и свитере, а потом появляются другие вещи. То есть, к сожалению, у меня такое впечатление, что люди туда идут [за вещами]… Ну да. Наверное”, – сказал певец.

Он считает, что уже другая цивилизация, “уже нужно подумать и остановиться”.

“Мы же не бездонные: страна не бездонная. Даже уже в конце концов монстры мировые дошли… Если еще лет 20 назад я интересовался там нефтью, бензином и так далее, и всегда разговоры: “Почему бензин, почему солярка? Почему нельзя сделать что-то электро или водородное? Это же все реально”. Не пускали. Потому что это большой бизнес, это большие дела, на которых держится все. И даже сегодня они все додумались. Потому что все знают головы тех, кто этим занимается, кто забирает нефть из земли. Ее осталось до 60-го года. Ребята, вот и все. То же самое у нас в стране”, – объяснил Винник.

По его словам, лучше заниматься “хоть чем-то, хоть какой-то альтернативой”.

“Но не воруйте. Ребята, ну зачем? У вас же дети. “Мы тут поработали, кресла получили, вытянули все, что могли. И свалили”. Дети там учатся. А дальше что? Это, получается, у нас какая-то благодатная земля, что сюда все приезжают заработать денег в политике или как? Это, получается, роли какие-то или как? Когда ж уже будет то, что вот так взять рукой и сказать: “Ребята, я люблю вас, я люблю эту страну, я ее не брошу, я отдам свою жизнь. Вот положил руку. Если я не прав, перед всеми отрубите, если эта рука что-то взяла. Ответьте за свои слова”, – заявил Винник.

Он отметил, что представляет, сколько будет “отрубленных рук”.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Свою карьеру Винник начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем Olegg.

В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—